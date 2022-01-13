洛阳市招生考试中心提醒：考生注意及时查看档案状态

昨日从市招生考试中心获悉，目前，我省普通高招本科提前批录取工作已结束，包括本科提前批(公安、司法专科同批进行)、国家专项本科批、体育类本科、专升本、对口本科、艺术类本科提前批等。

昨日从市招生考试中心获悉，目前，我省普通高招本科提前批录取工作已结束，包括本科提前批(公安、司法专科同批进行)、国家专项本科批、体育类本科、专升本、对口本科、艺术类本科提前批等。市招生考试中心提醒相关考生，注意及时查看自己的档案状态，确定自己是否被录取。本批次未被录取的考生，要及时关注后续批次录取、征集时间。对关注度高的问题，市招生考试中心进行解答。

问：如何查看档案状态和录取情况？

答：网上查询方式：登录河南省教育考试院首页、河南省教育厅首页、河南省阳光高考信息平台，在本录取批次可进行查询。

考生档案状态分为自由可投、已投档、录取。其中，“已投档”是被录取的前提。各校录取进程不同，“已投档”状态的考生可耐心等待，持续关注自己的录取状态。

问：如果提前批没被录取，影响后续批次的录取吗？

答：不影响。目前高校招生分科类、分批次进行，提前批次志愿未被录取，不影响后面批次的录取。

问：提前批录取结束后，应重点关注啥？

答：应重点关注本科一批，录取时间为7月18日至20日。报考该批次的考生应于18日起开始查询自己的档案状态。

问：考生未被高校录取的原因有哪些？

答：主要原因有：总分低于本校录取分数线；不服从专业调剂；外语语种受限；体检不合格等。

需要提醒的是，后续批次参加征集志愿的考生，在填报征集志愿前，可登录高校官网查看招生章程和录取要求后再填报。

问：若不满意被录取的大学，能不报到选择复读吗？

答：尽量不要。未经高校同意逾期不报到的考生，视为自行放弃入学资格，并将如实记入个人诚信档案。同时，在下一年高招录取中将限制其填报志愿的学校数量，在实行平行志愿的各批次，其填报志愿的学校数不超过2个。(洛报融媒·洛阳网记者 吕温)