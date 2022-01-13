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洛阳今日阴天转多云 气温24℃到35℃
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻 > 洛阳天气  来源: 洛阳网 2022.07.14 08:13

　　今天凌晨，你看到本年度“最大满月”了吗？据中国天气网报道，这是2022年最大的“超级月亮”。

　　何谓“超级月亮”？中国天文学会会员、天津市天文学会理事杨婧介绍，月亮绕地球公转的轨道并不是一个圆形，而是一个椭圆形，因此，月球有时离地球近，有时离地球远，离地球最近处为近地点，反之为远地点。当满月发生时，如果月亮正好运行至近地点附近，这时的月亮看起来又大又圆，被称为“超级月亮”或“超级满月”。

　　“超级月亮”并不罕见，一年少则出现一两次，多则三四次。今年的“超级月亮”就有两次，第一次是6月14日的满月，月最圆时刻出现在19时52分；第二次就是今天的满月，也是本年度最大的“超级月亮”，月最圆时刻出现在2时38分。预计下一次“超级月亮”会出现在明年8月31日。

　　省气象台预计，告别凉爽的昨天，今天又要迎来“30℃+”的气温。近期我省淮河以北多分散性阵雨或雷阵雨，同时伴有短时强降水、雷暴大风等强对流天气，请大家密切关注气象部门发布的最新气象预报信息和气象灾害预警信号，及时采取防范应对措施。

　　来看我市的天气情况。市气象台根据最新的气象资料分析，今天阴天转多云，局部地区有阵雨或雷阵雨，偏北风2级到3级，气温24℃到35℃；明天多云到阴天，局部地区有阵雨或雷阵雨，偏东风2级到3级，气温24℃到32℃。(洛报融媒·洛阳网记者  张喜逢 通讯员 郭铭博)
[ 责任编辑：潘亮 ]
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