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平遥至洛阳高速纳入国家规划
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.07.13 19:34
济洛西高速（资料图）

　　提及山西平遥，不少人立刻就想到了古城夜景、青石街道；说起内蒙古乌海，自驾爱好者对这颗“黄河明珠”可谓耳熟能详。不久的将来，想去这两个地方的洛阳市民可以说走就走了——近日，国家发改委、交通运输部联合印发《国家公路网规划》，平遥至洛阳高速名列其中，我市的312省道沿黄线将有望被纳入628国道(兰考至乌海)。

　　记者通过洛阳交通运输部门查询相关信息得知，平遥至洛阳高速编号为G0513，将作为京昆高速联络线。建设平遥至洛阳高速“有基础”——2020年底，济源与洛阳之间的济洛西高速建成通车，为加深两地交流提供更大便利，该高速全长42.383公里，设计时速为100公里，建成时，记者曾做过体验，当时从我市出发抵达济源界单程只需30分钟，十分快捷。此外，济源至山西阳城之间的济阳高速也已投用多年，并且顺接济洛西高速。也就是说，目前洛阳与山西阳城之间可高速直达。按照相关规划，平遥至洛阳高速将在济洛西高速和济阳高速基础上进行延伸。

　　另外，此次规划的普通干线公路部分提及628国道(兰考至乌海)涉及洛阳。按照相关规划，洛阳境内的312省道沿黄线未来有望纳入该国道。

　　延伸阅读

　　在此次公布的《国家公路网规划》中，洛阳至内乡高速、洛阳至卢氏高速编号分别为G3613、G3615，将作为宁洛高速联络线，目前，这两条高速洛阳境段正在开展前期工作。

　　洛阳的新伊等6条在建高速公路项目目前完成投资41.82亿元，正在有序推进；郑州至洛阳高速、沁阳至伊川高速、渑淅高速洛宁至栾川段等高速正在开展前期工作。普通干线公路方面，在建的21个项目目前已完成投资11.2亿元。其中，315省道郑卢线宜阳县城至洛宁界段改建工程、240省道济邓线跨吉利洛阳石化铁路专用线特大桥及引线工程主体已完工；310国道洛阳市境(偃师段)伊河特大桥左幅、洛河大桥右幅工程目前下部结构已全部完成。(洛报融媒·洛阳网记者 赵硕 文/图)
[ 责任编辑：席倩倩 ]
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