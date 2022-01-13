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洛阳9家企业获批设立省级博士后创新实践基地
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.07.13 18:15

　　13日，记者从洛阳市人社局获悉，省人社厅日前印发通知，同意我市9家企业设立博士后创新实践基地，开展博士后工作。

　　近年来，洛阳十分重视博士后科研工作平台建设工作，多举措强化企事业单位建站引才的积极性和主动性，持续增加博士后招收数量。目前全市已设立博士后科研平台55家，其中博士后科研流动站3家、工作(分)站33家、博士后创新实践基地19家，数量位居全省前列，博士后工作的“聚才效应”和“创新引擎”作用更加突出，为洛阳建强副中心、形成增长极提供了有力的人才和智力支撑。

　　【洛阳9家新设博士后创新实践基地企业名单】

　　中色科技股份有限公司

　　隆华科技集团(洛阳)股份有限公司

　　洛阳中超新材料股份有限公司

　　洛阳洛北重工机械有限公司

　　洛阳华清天木生物科技有限公司

　　洛阳尚奇机器人科技有限公司

　　洛阳铜一金属材料发展有限公司

　　洛阳鸿元轴承科技有限公司

　　洛阳万基铝加工有限公司

　　(洛报融媒·洛阳网记者 牛鹏远 通讯员 郭红波 拓如印)
[ 责任编辑：崔利利 ]
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