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《洛阳市贯彻落实稳住经济一揽子政策措施的实施方案》发布
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳市人民政府 2022.07.13 17:46

　洛阳市人民政府
关于印发洛阳市贯彻落实稳住经济一揽子
政策措施的实施方案的通知
(洛政〔2022〕29号)

　　各县区人民政府，市人民政府有关部门，各有关单位：

　　现将《洛阳市贯彻落实稳住经济一揽子政策措施的实施方案》印发给你们，请认真贯彻落实。

　　2022年6月2日

　　(本文有删减)

　　洛阳市贯彻落实稳住经济一揽子政策措施的
实施方案

　　为深入贯彻落实习近平总书记“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”重要指示，全面落实全国、全省稳住经济大盘电视电话会议精神，高效统筹疫情防控和经济社会发展，确保经济运行在合理区间，努力完成全年目标任务，根据国务院《扎实稳住经济的一揽子政策措施》和《河南省贯彻落实稳住经济一揽子政策措施的实施方案》，特制定本实施方案。

　　一、以更大力度落实财政政策

　　(一)实施组合式税费支持政策。

　　1.进一步加大增值税留抵退税政策力度，在做好制造业、科学研究和技术服务业、电力热力燃气及水生产和供应业、软件和信息技术服务业、生态保护和环境治理业、民航交通运输仓储和邮政业等6个行业存量留抵税额全额退还、增量留抵税额按月全额退还基础上，按照国家、省部署，及时将批发和零售业，农林牧渔业，住宿和餐饮业，居民服务、修理和其他服务业，教育，卫生和社会工作，文化、体育和娱乐业等7个行业纳入按月全额退还增量留抵税额、一次性全额退还存量留抵税额政策范围；抓紧办理小微企业、个体工商户留抵退税并加大帮扶力度，在纳税人自愿申请的基础上，6月30日前基本完成集中退还存量留抵税额；及时下达支持基层落实减税降费和重点民生等转移支付资金，实行国库单独拨付，充分保障退税资金需求。

　　责任单位：市财政局、税务局

　　时序进度：2022年6月30日前基本完成一次性全额退还存量留抵税额，按月退还部分持续推进

　　2.顶格执行“六税两费”减免政策，将适用主体范围扩大至增值税小规模纳税人、小型微利企业、个体工商户。

　　责任单位：市财政局、税务局

　　时序进度：2024年12月底前

　　3.全面落实企业研发费用加计扣除和高新技术企业所得税优惠政策。

　　责任单位：市税务局

　　时序进度：持续推进

　　4.加强退免税风险防范，紧盯“恶意造假、团伙骗税”，依法严惩偷税、骗税等行为。

　　责任单位：市税务局

　　时序进度：2022年12月底前

　　(二)加快财政支出进度。

　　5.尽早下达转移支付，及时办理资金支付手续，提高支出进度。加大盘活存量资金力度，对结余资金和连续两年未用完的结转资金按规定收回统筹使用，对不足两年的结转资金中不需按原用途使用的资金收回统筹用于经济社会发展急需支持的领域。

　　责任单位：市财政局

　　时序进度：2022年12月底前

　　(三)完善财政资金直达机制。

　　6.开通资金拨付绿色通道，市级以上专项资金由市财政直接拨付企业。上级下达的转移支付资金，已明确补助对象、金额的，市财政在5个工作日内下达市级或县区有关部门；未明确的，市财政在接到部门意见后5个工作日内审核完毕并分配下达。市级或县区有关部门在收到市财政资金5个工作日内拨付企业。

　　责任单位：市财政局

　　时序进度：持续推进

　　7.健全资金监控体系，加强资金下达、支付、发放情况监控，确保资金拨付及时、渠道顺畅、惠企利民。

　　责任单位：市财政局

　　时序进度：持续推进

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[ 责任编辑：崔利利 ]
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