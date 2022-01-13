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洛阳市涧西区长二社区推出特色活动课程【视频】
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.07.13 17:50

　　“有哪个小朋友知道这是什么吗？”13日下午，洛阳市涧西区长二社区新时代文明实践站内，一堂生活小发明科普活动课正在进行，洛阳市发明家协会副会长马保满一边指着屏幕上的机器人一边向台下的小朋友们讲述机器人的发明史。

　　兴趣是最好的老师。在马保满看来，帮助青少年从小培养对科学的浓厚兴趣十分重要，这不仅能够提高孩子们对生活细节的观察力，还能锻炼他们的自主思考能力，更重要的是，这种兴趣一旦培养起来，长远来看，对社会、对国家都是益事。

　　“今天，我们重点来赏析一下国外同龄小朋友的发明案例，希望给大家一些启发。”马保满介绍，青少年的想象力较为丰富，是发明创造的关键时期，孩子们若在这个时期获得有效引导，或能帮助他们打开“新世界的大门”。

　　动手是实现梦想的开始。科普课程结束后，孩子们又在老师的指导下，用一些简单的零部件和电池进行了简单的“创作”。“电池串联以后，影响灯泡亮度的是什么呢？”马保满指着自己三两下制作完成的小型发电设备问大家。“是电压！电压越大，灯泡越亮。”九岁的王钰琪抢答，在获得肯定后，她才高兴地坐下，“这里的科学小课堂真有趣，我长到了想当发明家！”

　　据悉，长二社区根据孩子们的兴趣爱好“点单”，“送单”式推出特色活动课程，接下来，还将推出更多种类的实用课程。（洛报融媒·洛阳网记者 王若馨 实习生 刘淼淼 文/图/视频 通讯员 董志雷）
[ 责任编辑：崔利利 ]
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