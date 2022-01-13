抢抓新能源风口 助力智慧化升级

近日，在位于洛龙区的洛阳硕力信新能源科技有限公司生产车间内，技术人员正在对直流群充系统设备线路进行自检。 近日，在位于洛龙区的洛阳硕力信新能源科技有限公司生产车间内，技术人员正在对直流群充系统设备线路进行自检。 洛阳硕力信新能源科技有限公司成立于2015年，集新能源相关技术和产品的研发、生产、销售、运营等为一体，提供充电终端、充电站建设、行业充电解决方案、城市集群充电网络建设运营等服务，质量远超同类型产品，在全省专用充电服务市场设备占有率超过75%。 同时，该企业依托自有核心技术，推出智慧储能、智慧灯杆等产品，以“智能终端+云端管理+大数据及AI运营”等手段，助力市政、交通、电力、照明等行业智慧化升级。（洛报融媒·洛阳网记者 李冰 通讯员 姚嘉慧 摄）