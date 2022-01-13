抢抓新能源风口 助力智慧化升级

近日，在位于洛龙区的洛阳硕力信新能源科技有限公司生产车间内，技术人员正在对直流群充系统设备线路进行自检。
近日，在位于洛龙区的洛阳硕力信新能源科技有限公司生产车间内，技术人员正在对直流群充系统设备线路进行自检。
近日，在位于洛龙区的洛阳硕力信新能源科技有限公司生产车间内，技术人员正在对直流群充系统设备线路进行自检。
洛阳硕力信新能源科技有限公司成立于2015年，集新能源相关技术和产品的研发、生产、销售、运营等为一体，提供充电终端、充电站建设、行业充电解决方案、城市集群充电网络建设运营等服务，质量远超同类型产品，在全省专用充电服务市场设备占有率超过75%。
同时，该企业依托自有核心技术，推出智慧储能、智慧灯杆等产品，以“智能终端+云端管理+大数据及AI运营”等手段，助力市政、交通、电力、照明等行业智慧化升级。（洛报融媒·洛阳网记者 李冰 通讯员 姚嘉慧 摄）
互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238 增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064
网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605