洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

10方面49项！洛阳发布稳经济一揽子政策措施
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.07.13 17:20

　　记者13日获悉，洛阳市政府近日印发《洛阳市贯彻落实稳住经济一揽子政策措施的实施方案》，全面落实全国、全省稳住经济大盘电视电话会议精神，高效统筹疫情防控和经济社会发展，确保经济运行在合理区间，努力完成全年目标任务，做到“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”。

　　该《实施方案》提出十个方面49项措施，以下为部分内容——

　　以更大力度落实财政政策

　　实施组合式税费支持政策

　　进一步加大增值税留抵退税政策力度，在做好制造业、科学研究和技术服务业、电力热力燃气及水生产和供应业、软件和信息技术服务业、生态保护和环境治理业、民航交通运输仓储和邮政业等6个行业存量留抵税额全额退还、增量留抵税额按月全额退还基础上，按照国家、省部署，及时将批发和零售业，农林牧渔业，住宿和餐饮业，居民服务、修理和其他服务业，教育，卫生和社会工作，文化、体育和娱乐业等7个行业纳入按月全额退还增量留抵税额、一次性全额退还存量留抵税额政策范围。

　　顶格执行“六税两费”减免政策，将适用主体范围扩大至增值税小规模纳税人、小型微利企业、个体工商户。

　　全面落实企业研发费用加计扣除和高新技术企业所得税优惠政策。

　　完善财政资金直达机制

　　开通资金拨付绿色通道，市级以上专项资金由市财政直接拨付企业。

　　健全资金监控体系，加强资金下达、支付、发放情况监控，确保资金拨付及时、渠道顺畅、惠企利民。

　　做好地方政府专项债券发行和使用

　　加快专项债券发行使用，6月底前新增专项债券全部发行完毕，8月底前力争基本使用完毕。

　　在前期确定的交通基础设施、能源、保障性安居工程等9大领域基础上，抓住政府专项债加快拨付进度和支持范围扩大到新基建、新能源等项目的契机，引导商业银行对符合条件的专项债券项目建设主体提供配套融资支持，做好信贷资金与专项债资金的有效衔接。

　　用好政府性融资担保等政策

　　积极推动我市各级融资担保机构加强与中原再担保集团合作，确保纳入国家融资担保基金批量担保业务支持范围，引导我市各级融资担保机构对交通运输、餐饮、住宿、旅游行业中小微企业和个体工商户“能保尽保”，确保国家融资担保基金、省级融资担保代偿补偿资金池对我市业务支持政策全部运用到位，尽早落地见效。

　　降低政府性融资担保费率，建立代偿补偿、保费补贴机制，对单户1000万元以下、费率不超过2%的小微企业、“三农”、“双创”及重点扶持产业的融资担保业务，给予10%风险补偿，费率最高补足至2%。

　　加大政府采购支持中小企业力度

　　通过规范资格条件设置、降低中小企业参与门槛、灵活采取项目整体预留、合理预留采购包、大企业与中小企业组成联合体、大企业向中小企业分包等形式，为中小企业参与政府采购活动提供便利。

　　严格按规定及时支付采购资金，不得收取没有法律法规依据的保证金，有效减轻中小企业资金压力。

　　货物服务采购项目给予小微企业的价格扣除优惠，由6%-10%提高至10%-20%；大中型企业与小微企业组成联合体或者大中型企业向小微企业分包的，评审优惠幅度由2%-3%提高至4%-6%。

　　400万元以下的工程采购项目适宜由中小企业提供的，采购人应当面向中小企业采购。超过400万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，在坚持公开公正、公平竞争原则和统一质量标准的前提下，2022年下半年预留面向中小企业的采购份额由30%以上阶段性提高至40%以上。

[1]  [2]  [3]  下一页  尾页
[ 责任编辑：崔利利 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·突然胸闷 竟是甲状腺癌转移了
  • ·老人十年遭遇两次骨折 身体潜伏了“隐形杀手”
  • ·憋得肾脏伤了，抠得鼻子病了， 暖得皮肤“花”了……
    • 河边观景 古城游乐
    河边观景 古城游乐
    河边观景 古城游乐
        夏夜，微凉的晚风拂面吹过，一些具有独特夜景的去处备受市民青睐。今天的就为您介绍市区一处公园和一处夜游...
  • ·司马光吃过的糊卜，您不来一碗？
  • ·一碗粉汤下肚，赶走夏日酷暑还散寒
  • ·隋唐大运河文化博物馆：热门文化新地标 沉浸互动新体验
    		•
    		 
    新闻排行
  • 瀍河区10个便民核酸采样屋启用
  • 加装电梯：洛阳老小区“一键上楼”，...
  • 传播迅速！河南已有三地市疫情存在关...
  • 新航线！从洛阳前往泉州将更方便
  • 玄武门大街(纱厂北路到王城大道段)预...
  • 中超第一阶段收官：嵩山龙门队异军突...
  • 今晚油价又降啦！加满一箱油将少花14元
  • 2022洛阳文旅新潮向之十佳露营地评选...
  • N9青年直播（电商）产业社区：产业带...
  • “山东女护士”在洛阳白云山救助晕倒...
    		•
    百姓呼声
    外省低风险地区人员入洛执行什么政策？
    会盟镇到龙门高铁站直达公交车怎么撤销了
    精彩图片
    孟津区李庄村：整治人...
    多彩运动场地 精彩健身...
    高新技术研发 助力生命...
    西工区后李社区：传承...
    精彩热帖

    夏荷魅影

    雨中艳丽的长春花

    一组小品

    初到老君山
    /七律 夏至
    /荷色怡人
    /再别洛桥
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605