10方面49项！洛阳发布稳经济一揽子政策措施

记者13日获悉，洛阳市政府近日印发《洛阳市贯彻落实稳住经济一揽子政策措施的实施方案》，全面落实全国、全省稳住经济大盘电视电话会议精神，高效统筹疫情防控和经济社会发展，确保经济运行在合理区间，努力完成全年目标任务，做到“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”。

记者13日获悉，洛阳市政府近日印发《洛阳市贯彻落实稳住经济一揽子政策措施的实施方案》，全面落实全国、全省稳住经济大盘电视电话会议精神，高效统筹疫情防控和经济社会发展，确保经济运行在合理区间，努力完成全年目标任务，做到“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”。

该《实施方案》提出十个方面49项措施，以下为部分内容——

以更大力度落实财政政策

实施组合式税费支持政策

进一步加大增值税留抵退税政策力度，在做好制造业、科学研究和技术服务业、电力热力燃气及水生产和供应业、软件和信息技术服务业、生态保护和环境治理业、民航交通运输仓储和邮政业等6个行业存量留抵税额全额退还、增量留抵税额按月全额退还基础上，按照国家、省部署，及时将批发和零售业，农林牧渔业，住宿和餐饮业，居民服务、修理和其他服务业，教育，卫生和社会工作，文化、体育和娱乐业等7个行业纳入按月全额退还增量留抵税额、一次性全额退还存量留抵税额政策范围。

顶格执行“六税两费”减免政策，将适用主体范围扩大至增值税小规模纳税人、小型微利企业、个体工商户。

全面落实企业研发费用加计扣除和高新技术企业所得税优惠政策。

完善财政资金直达机制

开通资金拨付绿色通道，市级以上专项资金由市财政直接拨付企业。

健全资金监控体系，加强资金下达、支付、发放情况监控，确保资金拨付及时、渠道顺畅、惠企利民。

做好地方政府专项债券发行和使用

加快专项债券发行使用，6月底前新增专项债券全部发行完毕，8月底前力争基本使用完毕。

在前期确定的交通基础设施、能源、保障性安居工程等9大领域基础上，抓住政府专项债加快拨付进度和支持范围扩大到新基建、新能源等项目的契机，引导商业银行对符合条件的专项债券项目建设主体提供配套融资支持，做好信贷资金与专项债资金的有效衔接。

用好政府性融资担保等政策

积极推动我市各级融资担保机构加强与中原再担保集团合作，确保纳入国家融资担保基金批量担保业务支持范围，引导我市各级融资担保机构对交通运输、餐饮、住宿、旅游行业中小微企业和个体工商户“能保尽保”，确保国家融资担保基金、省级融资担保代偿补偿资金池对我市业务支持政策全部运用到位，尽早落地见效。

降低政府性融资担保费率，建立代偿补偿、保费补贴机制，对单户1000万元以下、费率不超过2%的小微企业、“三农”、“双创”及重点扶持产业的融资担保业务，给予10%风险补偿，费率最高补足至2%。

加大政府采购支持中小企业力度

通过规范资格条件设置、降低中小企业参与门槛、灵活采取项目整体预留、合理预留采购包、大企业与中小企业组成联合体、大企业向中小企业分包等形式，为中小企业参与政府采购活动提供便利。

严格按规定及时支付采购资金，不得收取没有法律法规依据的保证金，有效减轻中小企业资金压力。

货物服务采购项目给予小微企业的价格扣除优惠，由6%-10%提高至10%-20%；大中型企业与小微企业组成联合体或者大中型企业向小微企业分包的，评审优惠幅度由2%-3%提高至4%-6%。

400万元以下的工程采购项目适宜由中小企业提供的，采购人应当面向中小企业采购。超过400万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，在坚持公开公正、公平竞争原则和统一质量标准的前提下，2022年下半年预留面向中小企业的采购份额由30%以上阶段性提高至40%以上。