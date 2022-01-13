13日，记者从洛阳市司法局获悉，洛阳市第二批特邀行政执法监督员名单出炉。

13日，记者从洛阳市司法局获悉，洛阳市第二批特邀行政执法监督员名单出炉。

经发布选聘公告、单位推荐与个人自荐、资格审查、社会公示，洛阳市政府决定聘任石红伟等30人为洛阳市人民政府特邀行政执法监督员，依法对全市各行政执法单位及其执法人员的行政执法行为进行监督。特邀监督员聘期2年，志愿从事行政执法监督工作，无工作报酬。

根据《洛阳市特邀行政执法监督员管理办法》，特邀行政执法监督员在司法行政部门组织下，主要参与以下活动：

(一)对法治政府建设、行政执法等进行调研，提出合理化意见和建议；

(二)参与本级政府组织的专项执法检查及其他行政执法监督活动；

(三)参与重大行政执法案件的专题调查、研究活动；

(四)参与推进服务型行政执法和落实行政执法责任制的相关工作；

(五)在日常工作和生活中，对发现的暴力执法、无证执法等明显违法的行政执法行为进行劝阻，同时向具有行政执法监督职能的部门反映；

(六)办理司法行政部门委托的其他行政执法监督事项。

洛阳市各部门、各行政执法单位及其人员将主动配合特邀监督员的工作，为监督工作创造条件、提供方便，不得拒绝特邀监督员开展监督工作。