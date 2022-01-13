国网洛阳供电公司：开展特巡特护 筑牢供电通信保障

7月12日，国网洛阳供电公司通信运维人员在开元大道重要出口光缆位置开展特巡特护，在110千伏胜利路变电站开展视频监控系统排查抢修工作。

7月12日，国网洛阳供电公司通信运维人员在开元大道重要出口光缆位置开展特巡特护，在110千伏胜利路变电站开展视频监控系统排查抢修工作。

据了解，电力通信光缆作为电网调度的“神经网”，担负着将电网调度指令及时传达到“神经末梢”的重要任务，而出口光缆则是通往外界的“神经中枢”，一旦中断将影响整个地区电网稳定运行；而变电站视频监控系统就是变电站的一双双“千里眼”，让整站区域和设备运行状态尽收眼底，尤其在防汛关键时期，抢修人员装备无法第一时间到达现场时，第一手的现场视频图像就尤为珍贵。

国网洛阳供电公司按照光缆线路重点巡视计划，在迎峰度夏期间重点对出口光缆开展特巡特护，确保关键位置地埋标识清晰，施工路段安全交底清楚。此外，该公司通信运维人员对16个防汛重点变电站的视频监控系统进行再排查，确保所有监控图像清晰流畅，各电力设备处于正确观测角度，运行过程全时录控。

电力保供是供电企业的首要责任。国网洛阳供电公司认真贯彻落实市委、市政府各项部署，做到业务联动有效衔接，提高重要时期通信系统保障能力，为大电网安全可靠运行提供坚强的通信支撑。(通讯员 寇启龙)