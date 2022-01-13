洛龙区宜人社区：开办兴趣班 老少皆欢喜

12日下午，洛龙区宜人社区党群服务中心很是热闹，几名小朋友正在社区青年志愿者带领下学习英语，旁边的活动室内，十几名小朋友在全神贯注地学习书法，另一旁的古琴室中，传出袅袅琴音……

12日下午，洛龙区宜人社区党群服务中心很是热闹，几名小朋友正在社区青年志愿者带领下学习英语，旁边的活动室内，十几名小朋友在全神贯注地学习书法，另一旁的古琴室中，传出袅袅琴音……

为深入推进文化进社区活动，丰富社区居民精神文化生活，宜人社区打造文化志愿者队伍，利用社区党群服务中心和新时代文明实践站，开设特色文化服务活动。正值暑期，该社区开办起兴趣班，组织志愿者担任课程老师，帮助社区家长解决照看孩子的难题。从周一至周日，社区提供美术课、书法课、编程课、音乐课、英语课等，满足不同年龄阶段小朋友的兴趣爱好和学习需求。

该社区还专门为青年开设吉他、架子鼓、瑜伽、形体训练等课程，帮助青年释放生活压力，针对老年人开设竹笛、葫芦丝、古筝、陶笛等兴趣班，赢得大家普遍好评。(洛报融媒·洛阳网记者 李雅君 通讯员 姚嘉慧 文/图)