场地自行车世界杯赛，洛阳姑娘郭裕芳夺得一金一银【视频】

记者从洛阳市体育局获悉，在刚刚结束的2022年场地自行车国家杯(世界杯)哥伦比亚站比赛上，中国队取得3金2银4铜的成绩，实现历史性突破。

记者从洛阳市体育局获悉，在刚刚结束的2022年场地自行车国家杯(世界杯)哥伦比亚站比赛上，中国队取得3金2银4铜的成绩，实现历史性突破。其中，参赛的洛阳姑娘郭裕芳发挥出色，为中国队夺得女子团体竞速赛金牌和女子500米个人计时赛银牌。

郭裕芳(左一)在领奖现场

场地车国家杯(世界杯)赛是国际自行车联盟举办的年度国际重大赛事，由多个分站赛组成。今年的哥伦比亚站赛上，有包括荷兰队在内的多支自行车运动强队参赛，竞争十分激烈。本站比赛为期三天，在首个比赛日，中国队就展现出了强大的实力，夺得女子团体追逐赛、女子团体竞速赛、男子团体竞速赛3枚金牌。其中，女子团体追逐赛冠军是中国队在世界杯上的首个冠军，创历史最好成绩。男子团体竞速赛冠军也创下历史最好成绩，且是境外参赛的首个冠军。