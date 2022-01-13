因疫情防控不力 伊滨区3家商户被关停

13日，记者从洛阳市伊滨区市场监管局获悉，因疫情防控不力，该局联合属地疫情防控指挥部对寇店镇、庞村镇3家商户依法关停，责令整改商户10余家。
13日，记者从洛阳市伊滨区市场监管局获悉，因疫情防控不力，该局联合属地疫情防控指挥部对寇店镇、庞村镇3家商户依法关停，责令整改商户10余家。
13日，记者从洛阳市伊滨区市场监管局获悉，因疫情防控不力，该局联合属地疫情防控指挥部对寇店镇、庞村镇3家商户依法关停，责令整改商户10余家。
这3家商户分别是：
伊滨区寇店镇百佳购物中心
伊滨区寇店镇一颗梅水果店
伊滨区庞村镇鹏鹏超市
近日，伊滨区市场监管局突出重点领域、重点环节、重点要求，全力以赴做好市场监管领域疫情防控各项工作，组成“科室+监管所”检查组8个，以药店、商超、聚餐单位为重点检查单位，以进口冷链食品、进口药品为重点检查对象，全力保障人民群众生命安全和市场秩序。该局相关负责人表示，下一步将不定期进行暗访、抽查，对不履行疫情防控措施的企业及商户，将一律依法予以关停并公开曝光。(洛报融媒·洛阳网记者 李岚 通讯员 周远航)(图片由伊滨区市场监管局提供)
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