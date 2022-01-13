提醒！李屯特大桥将进行定期检测 过往车辆请绕行

刚刚，洛阳交警微信公众号发布消息，近期公路部门将对李屯特大桥进行定期检测，检测试验期间要封闭桥梁作业，过往车辆需绕行其它道路。 刚刚，洛阳交警微信公众号发布消息，近期公路部门将对李屯特大桥进行定期检测，检测试验期间要封闭桥梁作业，过往车辆需绕行其它道路。具体内容如下： 李屯特大桥封闭检测导改公告 王城大道(公路编号S240济邓线)李屯特大桥是我市王城大道快速路上跨郑西高铁的重要桥梁，交通地位重要。根据《公路桥涵养护技术规范》要求，公路部门需对李屯特大桥进行定期检测。本次主要进行桥梁动、静载检测试验，根据试验技术要求，检测试验期间要封闭桥梁作业，过往车辆需绕行其它道路。为确保检测试验顺利实施，最大限度减少桥梁封闭期间对周边道路通行的影响，现公告如下： 围挡时间及区间 (一)围挡时间： 2022年7月17日 至 7月24日 每天的23时至次日凌晨5时。 (二)封闭路段： 王城大道快速路伊洛路立交至王城快速路南山大道匝道口。 交通绕行方案 王城大道南向北方向绕行线路：王城大道—南山大道立交匝道—南山大道—永泰街(周山大道)—伊洛路立交匝道—王城大道快速路 王城大道北向南方向绕行线路：王城大道快速路—伊洛路立交匝道—永泰街(周山大道)—南山大道—南山大道立交匝道—王城大道 伊洛路东向南、西向南方向绕行线路：伊洛路—永泰街(周山大道)—南山大道—南山大道立交匝道—王城大道 南山大道东向北、西向北方向绕行线路：南山大道—永泰街(周山大道)—伊洛路立交匝道—王城大道快速路 温馨提示 过往车辆在行经该路段时，请自觉遵守交通引导标志、标识的指示，要减速慢行，注意安全，服从现场工作人员的指挥，由此带来的不便敬请谅解！ 特此公告 洛阳市公路事业发展中心 洛阳市公安局交通警察支队 2022年7月13日 ⑥