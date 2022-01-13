学校招生在即 来洛务工人员随迁子女可这样申请就读

近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖咨询：本人在洛阳就职，无本地房产和户口，请问今年秋季子女申请入学需要提交什么材料？

近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖咨询：本人在洛阳就职，无本地房产和户口，请问今年秋季子女申请入学需要提交什么材料？

洛龙区教体局回复：进城务工人员随迁子女，由监护人持本人身份证明、居住证、房产证或房屋租赁证明、父母至少一方的居住地所在区的就业证明(劳动合同、营业执照、社保证明)，到居住地所在片区学校或区教育行政部门申请就读。请您于7月13号关注学校门口招生公告了解具体招生信息。如有疑问，可拨打咨询电话65151568。

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