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41家洛阳企业进入国家级专精特新“小巨人”拟推荐名单
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.07.13 11:10

　　12日，记者从洛阳市工信局获悉，近日河南省工信厅对通过审核并拟向工信部推荐的第四批专精特新“小巨人”企业进行公示，其中包括41家洛阳企业。

　　专精特新“小巨人”企业是专精特新中小企业中的佼佼者，是专注于细分市场、创新能力强、市场占有率高、掌握关键核心技术、质量效益优的排头兵企业。入选企业需符合上年度企业营业收入在5000万元以上、近2年研发费用总额占营收总额比重不低于6%等条件，以及具备“专、精、特、新、链、品”六个方面指标。

拟入选企业天久科技生产的产品

　　此次进入推荐公示名单的洛阳企业，涵盖了洛阳确定发展的生物疫苗、电子显示材料、光电元器件等重点产业集群，是各个细分行业中的佼佼者。其中，华荣生物在国内较早将生物催化技术应用于医药中间体及原料、营养补充剂等化合物规模化生产，拥有省企业技术中心、省工程技术研究中心，累计研发项目200余项；四丰电子先后荣获省“科技小巨人”企业、市“隐形冠军”企业称号，是国内唯一一家实现钼铌合金靶材量产供货的企业。

　　截至目前，洛阳已认定14家专精特新“小巨人”企业。今年一季度，洛阳14家专精特新“小巨人”企业实现营业总收入14.6亿元，平均同比增长18.7%，为全市产业立足风口加快发展做出积极示范。(洛报融媒·洛阳网记者 陈曦 文/图 通讯员 夏元祥)
[ 责任编辑：唐好优 ]
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