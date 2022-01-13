全胜夺冠！洛阳足球小将勇夺“省长杯”小学男子组冠军

记者12日晚间获悉，在刚刚结束的2022年河南省校园足球“省长杯”小学男子组决赛上，代表洛阳出战的瀍河区第一实验小学队在点球决战中以4∶2击败郑州市郑上路小学队，夺得该组别冠军。

记者12日晚间获悉，在刚刚结束的2022年河南省校园足球“省长杯”小学男子组决赛上，代表洛阳出战的瀍河区第一实验小学队在点球决战中以4∶2击败郑州市郑上路小学队，夺得该组别冠军。

本届“省长杯”小学男子组比赛自7月5日打响，瀍河区第一实验小学队充分发挥技术出色、敢打敢拼的特点，在小组赛首场比赛中以15∶0取战胜许昌建设路小学队，随后以1∶0、3∶0、5∶1的比分，分别击败省实验学校英才国际小学队、焦作市东环小学队、开封市杏花营小学队，以全胜战绩晋级8强战。在淘汰赛阶段，瀍河区第一实验小学再接再厉，以1∶0击败新乡市新区小学队，5∶2击败信阳市新县光彩实验学校队，与郑州市郑上路小学会师决赛。

12日傍晚举行的决赛上，面对先失一球的不利局面，瀍河区第一实验小学的小球员们不急不躁，沉着应战，利用反击机会扳平比分。此后的点球决战中，洛阳的小球员们顶住压力，凭借守门员的出色发挥和罚球队员们的胆大心细，以4:2取胜获得冠军。

本届“省长杯”赛事在洛宁县举办，共设8个组别，重头戏——高中男子组和高中女子组的比赛将于16日开赛，全部比赛将于7月23日结束。(洛报融媒·洛阳网记者 孟山 通讯员 涂晓洛)(受访者供图)