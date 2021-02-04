清洛基地创新成果获“城市轨道交通科技进步奖”

昨日，记者从清洛基地获悉，根据近日中国城市轨道交通协会发布的文件，清洛基地与清研锐为(洛阳)轨道交通科技有限公司联合申报的“全自主轻量化智能高效钢轨铣磨车”项目获得2021年度“城市轨道交通科技进步奖”二等奖。

昨日，记者从清洛基地获悉，根据近日中国城市轨道交通协会发布的文件，清洛基地与清研锐为(洛阳)轨道交通科技有限公司联合申报的“全自主轻量化智能高效钢轨铣磨车”项目获得2021年度“城市轨道交通科技进步奖”二等奖。

作为清洛基地、清研锐为的标志性创新成果，“全自主轻量化智能高效钢轨铣磨车”项目瞄准城市轨道交通行业市场需求，致力于研制轻量化高效钢轨铣磨车，并打造以装备为核心、集技术服务与综合检修服务于一体的经营模式，形成差异化竞争态势。目前，相关产品已完成两次重大迭代，并陆续在北京地铁、南京地铁及沈阳地铁上开展铣磨服务。

“城市轨道交通科技进步奖”是为促进中国城市轨道交通行业的科技进步，推动我国城市轨道交通行业科技蓬勃发展，经国家科学技术奖励工作办公室批准，由中国城市轨道交通协会面向全国城市轨道交通行业设立的奖项，是我国城市轨道交通领域重要的科技奖项。(洛报融媒·洛阳网记者 陈曦 通讯员 高亚恒)