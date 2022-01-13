“全民养老时代的困与解”系列谈之五：养老，适合的才是最好的

家庭养老下降至58%，居家养老上升至34.5%，社区和机构养老各占5.5%、2%。

家庭养老下降至58%，居家养老上升至34.5%，社区和机构养老各占5.5%、2%。看晚报的入户调查，不难发现，随着养老方式越来越丰富，单纯依赖“养儿防老”的少了，选择社会化养老的多了，人们的养老选择越来越多元。

一代人有一代人的养老方式。银发浪潮滚滚而来，一对夫妻或许需赡养四位老人，年轻一代不仅有“养不起小孩”的担忧，还要直面“养不起父母”的问题，着实让很多人感到“压力山大”。基于大多数中国老人长期以来的生活方式，我国加快构建和完善以居家为基础、社区为依托、机构为补充的社会养老服务体系，为老年人提供多层次、多样化的养老选项。即便是居家养老，每个家庭，所面临的养老难题也不尽相同。做好养老这道选择题，关系老年人的养老获得感。

选择怎样的养老方式，往往因人而异。老年人的生活习惯、身体状况，子女是否在身边和家庭经济条件等都是重要考量。在影响老人养老选择的因素中，影响最大的往往是老人长期的生活环境背景。比如，68岁的王女士，女儿定居国外，多次动员她移民，她都不愿意，因为这里有聚会，有广场舞，有她习惯的生活。以社区居家养老为主导，保证了老年人有自己熟悉的生活环境和熟人圈子。再如，不少老人选择在离子女不远处独自居住，既给子女减负，也图个自在，还能享受亲情。大多数老年人其实都会根据自己的喜好、身体状况、经济条件来选择自己的养老方式，子女的安排并不一定是最佳的，子女更需要做的是尊重、沟通，并提供必要的帮助。

当然，仍有一些家庭受传统观念影响，对于入住养老机构抱有成见，认为住养老院的老人要么是子女不孝，要么是孤寡病残，这样的“老”观念也有待改变。

养老，适合的才是最好的。高龄、失能失智老人，可以选择养老机构的专业照护，活力老人不妨选择居家自主养老，追求丰富多彩的生活。归根到底，老人怎么舒服就怎么来！（洛报融媒·洛阳网新闻观察员 洛谭）