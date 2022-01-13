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第六批河南省学雷锋活动示范点和岗位学雷锋标兵公布 洛阳两个集体、两名个人上榜
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.07.13 08:38

　　昨日，记者从市委宣传部获悉，第六批河南省学雷锋活动示范点和岗位学雷锋标兵公布，洛龙区定鼎门街道、洛阳市第一高级中学附属小学及伊川县白沙镇焦王村卫生所村医樊石滚、洛龙区李楼镇幸福院院长张月玲榜上有名。

　　作为幸福院“当家人”的张月玲，从2007年以来，与护工精心照顾100多位老人。对于她来说，当好每一位老人的女儿，给予他们子女做不到的陪伴，看着笑容回到老人家的脸上，是一件幸福的事。

　　樊石滚坚守乡村53载，用医者仁心守护了村里三代人。他坐诊挂号、诊疗免费，单张处方都在10元以下，他常说“几块钱能解决的，不能让人家多花钱”。附近村镇、县城都有人慕名前来诊治，年门诊量超2万人次，全年无休，他成为远近闻名的医生。

　　洛一高附小以“弘扬志愿精神，播撒爱心火种”为宗旨，坚持开展形式多样的学雷锋活动。目前，学校有志愿者156名，累计服务时长1.8万余小时，为社会默默奉献自己的力量和爱心。

　　定鼎门街道自成立以来，设置学雷锋志愿服务站，开展“人居环境整治”“疫情防控”“防汛救灾”“帮扶慰问”“文化惠民”等志愿活动100余次，评选出90余名优秀志愿者。截至目前，该街道累计为群众办理100余件民生事实。

　　此次命名的第六批河南省学雷锋活动示范点和岗位学雷锋标兵，来自社区、农村、企业、学校、机关、窗口单位及疫情防控等领域。他们是爱岗敬业、奉献社会的先进典范，是雷锋精神的忠实传承者和社会主义核心价值观的模范践行者。(洛报融媒·洛阳网记者 贾臻 通讯员 陈昕)
[ 责任编辑：唐好优 ]
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