加装电梯：洛阳老小区“一键上楼”，新模式为您解忧

“电梯装好后，老人、孩子上下楼方便了许多。”昨日，洛龙区龙瑞B区业主张水军满面笑容地说。自从单元加装电梯以来，大伙儿既觉得新鲜又感慨，“一键上楼”的日子改变了许多人的生活习惯，大伙儿有了实打实的获得感和幸福感。

“电梯装好后，老人、孩子上下楼方便了许多。”昨日，洛龙区龙瑞B区业主张水军满面笑容地说。自从单元加装电梯以来，大伙儿既觉得新鲜又感慨，“一键上楼”的日子改变了许多人的生活习惯，大伙儿有了实打实的获得感和幸福感。

老旧小区加装电梯，不仅有助于缓解老龄社会老年人“出行难”的状况，也是完善城市功能、提升城市品质的有力举措，给老年群众带来了“一键回家”的便捷。

在实际操作中，我市各小区结合各自实际，因地制宜探索了多个加装电梯的样板，有效破解了费用高、协调不易、空间不够等难题，在一些关键环节上形成了可复制、可推广的模式。对于我市有意愿加装电梯的老旧小区居民而言，相信总有一款适合您。

西工区交通花园小区

模式一：试点先行，力争所有单元安装电梯

●地点：西工区交通花园小区

●安装方式：建设连廊，实现从阳台平层入户

●模式特点：试点先行，依次推进，力争所有单元实现电梯全覆盖

●优点：整体效果好，但群众工作量大、沟通协调难度大

●费用：每部电梯费用各不相同

●施工用时：平均每部3个月左右

●现场体验：

最近，在西工区交通花园小区，电梯绝对是居民口中的热词。交通花园小区共有5栋楼10个单元，目前已安装运行5部电梯，还有两部电梯正在施工，两部电梯拟签合同，计划全小区安装14部电梯，力争所有单元实现电梯全覆盖。

交通花园小区何以能装这么多电梯？在居民武先生看来，一是发挥居民自治作用，进行充分协商；二是通过示范引领，打消居民的疑虑。

交通花园小区是单位家属院，85%以上居民是退休人员，加装电梯的呼声十分强烈。从2019年开始，居民们自发组织起来，计划加装电梯一事，但谁都不敢当“第一个吃螃蟹的人”。为打破僵局，该小区4号楼、5号楼两个单元率先行动起来，在小区内加装了电梯。去年年初，两部电梯开始运行，居民们纷纷前来参观，看到运行效果后，不少人打消了疑虑，陆续开始加装电梯。

由于各单元协商进度不一致，因此该小区各单元电梯安装时间有早有晚，电梯品牌与安装费用也不尽相同。不过，每个单元安装电梯之前，都要充分征求业主意见，因此沟通协调的工作量较大。