洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

加装电梯：洛阳老小区“一键上楼”，新模式为您解忧
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.07.13 08:44

　　“电梯装好后，老人、孩子上下楼方便了许多。”昨日，洛龙区龙瑞B区业主张水军满面笑容地说。自从单元加装电梯以来，大伙儿既觉得新鲜又感慨，“一键上楼”的日子改变了许多人的生活习惯，大伙儿有了实打实的获得感和幸福感。

　　老旧小区加装电梯，不仅有助于缓解老龄社会老年人“出行难”的状况，也是完善城市功能、提升城市品质的有力举措，给老年群众带来了“一键回家”的便捷。

　　在实际操作中，我市各小区结合各自实际，因地制宜探索了多个加装电梯的样板，有效破解了费用高、协调不易、空间不够等难题，在一些关键环节上形成了可复制、可推广的模式。对于我市有意愿加装电梯的老旧小区居民而言，相信总有一款适合您。

西工区交通花园小区

　　模式一：试点先行，力争所有单元安装电梯

　　●地点：西工区交通花园小区

　　●安装方式：建设连廊，实现从阳台平层入户

　　●模式特点：试点先行，依次推进，力争所有单元实现电梯全覆盖

　　●优点：整体效果好，但群众工作量大、沟通协调难度大

　　●费用：每部电梯费用各不相同

　　●施工用时：平均每部3个月左右

　　●现场体验：

　　最近，在西工区交通花园小区，电梯绝对是居民口中的热词。交通花园小区共有5栋楼10个单元，目前已安装运行5部电梯，还有两部电梯正在施工，两部电梯拟签合同，计划全小区安装14部电梯，力争所有单元实现电梯全覆盖。

　　交通花园小区何以能装这么多电梯？在居民武先生看来，一是发挥居民自治作用，进行充分协商；二是通过示范引领，打消居民的疑虑。

　　交通花园小区是单位家属院，85%以上居民是退休人员，加装电梯的呼声十分强烈。从2019年开始，居民们自发组织起来，计划加装电梯一事，但谁都不敢当“第一个吃螃蟹的人”。为打破僵局，该小区4号楼、5号楼两个单元率先行动起来，在小区内加装了电梯。去年年初，两部电梯开始运行，居民们纷纷前来参观，看到运行效果后，不少人打消了疑虑，陆续开始加装电梯。

　　由于各单元协商进度不一致，因此该小区各单元电梯安装时间有早有晚，电梯品牌与安装费用也不尽相同。不过，每个单元安装电梯之前，都要充分征求业主意见，因此沟通协调的工作量较大。

[1]  [2]  [3]  下一页  尾页
[ 责任编辑：崔利利 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·突然胸闷 竟是甲状腺癌转移了
  • ·老人十年遭遇两次骨折 身体潜伏了“隐形杀手”
  • ·憋得肾脏伤了，抠得鼻子病了， 暖得皮肤“花”了……
    • 河边观景 古城游乐
    河边观景 古城游乐
    河边观景 古城游乐
        夏夜，微凉的晚风拂面吹过，一些具有独特夜景的去处备受市民青睐。今天的就为您介绍市区一处公园和一处夜游...
  • ·司马光吃过的糊卜，您不来一碗？
  • ·一碗粉汤下肚，赶走夏日酷暑还散寒
  • ·隋唐大运河文化博物馆：热门文化新地标 沉浸互动新体验
    		•
    		 
    新闻排行
  • 【快讯】洛阳市产业发展观摩督导活动启动
  • 二里头对话三星堆，两大文化遗址有这...
  • 加场！洛阳市规划展示馆飞行影院调整...
  • 玄武门大街(纱厂北路到王城大道段)预...
  • 新航线！从洛阳前往泉州将更方便
  • 今晚油价又降啦！加满一箱油将少花14元
  • 瀍河区10个便民核酸采样屋启用
  • 黄河神仙湾度假区：拓展研学营地 助...
  • 洛阳各驾校迎来学车热 “学生军”成主...
  • 中超第一阶段收官：嵩山龙门队异军突...
    		•
    百姓呼声
    外省低风险地区人员入洛执行什么政策？
    会盟镇到龙门高铁站直达公交车怎么撤销了
    精彩图片
    孟津区李庄村：整治人...
    多彩运动场地 精彩健身...
    高新技术研发 助力生命...
    西工区后李社区：传承...
    精彩热帖

    夏荷魅影

    雨中艳丽的长春花

    一组小品

    初到老君山
    /七律 夏至
    /荷色怡人
    /再别洛桥
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605