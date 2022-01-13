空中线缆须整治 占道石墩待清除

昨日上午，市创建办督查人员在西工区开展全国文明典范城市创建工作常态化督查发现，支建街及沿线小区、凯旋路与体育场路交叉口南侧人行道、衡山路大桥西侧游园等地文明创建工作成效不明显，存在多种突出问题，亟须提升改进。

空中线缆杂乱无章

昨日上午，市创建办督查人员在西工区开展全国文明典范城市创建工作常态化督查发现，支建街及沿线小区、凯旋路与体育场路交叉口南侧人行道、衡山路大桥西侧游园等地文明创建工作成效不明显，存在多种突出问题，亟须提升改进。

支建街紧邻中州渠，是一条不宽的小路,不少机动车无序地停放在道路一侧，导致该路段仅能容纳一辆小型机动车通行。该路段还存在非机动车乱停乱放、商户店外经营、商贩摆摊设点等问题。

在支建街沿线多个老旧小区，督查人员发现大量住户将电线从自家窗口拉至地面给电动车充电，一些分类垃圾桶设置不规范，且存在脏污现象，部分区域生活垃圾清理和小广告清理不及时。

“最突出的问题在空中。”督查人员说，在支建街及沿线小区内，私拉乱扯现象严重，各种电缆线路缠绕交错，虽有明显的管理迹象，但仍存在捆扎不规范、整治标准低等问题。

有市民举报，在凯旋路与体育场路交叉口南侧，一个停车场用石墩将道闸前的一片区域围了起来，影响通行。督查人员了解到，该停车场由中国农业银行洛阳分行建设，存在违规设置石墩占用人行道、私自施画禁停黄线、埋设地桩阻碍盲道等问题。

当日，督查人员还发现，在衡山路大桥西侧游园里的绿化带和垃圾箱里堆积大量垃圾，园内动物粪便无人清理，废弃物乱堆乱放。督查人员一一拍照取证，并移交相关责任单位，要求其对检查发现的问题进行整改。（洛报融媒·洛阳网记者 刘嘉仪 通讯员 杜社强 文/图）