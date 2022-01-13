往届世客会回顾：福建获得世界客属恳亲大会举办权

1996年11月9日至12日，世界客属第十三届恳亲大会在新加坡国际会议中心举行。大会由新加坡南洋客属总会主办，来自世界各地150个客属社团的近2000位代表参加。大会举办了“客家文化源流展”“客家之夜”“客家美食品尝会”“联欢晚会”“国际客家学术研讨会”等活动。

●第十三届

举办时间：1996年 举办地：新加坡

1996年11月9日至12日，世界客属第十三届恳亲大会在新加坡国际会议中心举行。大会由新加坡南洋客属总会主办，来自世界各地150个客属社团的近2000位代表参加。大会举办了“客家文化源流展”“客家之夜”“客家美食品尝会”“联欢晚会”“国际客家学术研讨会”等活动。

本届大会出现多家客属社团争办下届世界客属恳亲大会的热闹场面。经协商并由大会主席团决定：原来每两年举办一届的大会，在今后四年内暂改为举办三届，其中第十四届在中国台湾、第十五届在马来西亚、第十六届在中国福建。

●第十四届

举办时间：1998年 举办地：中国台北

1998年10月6日至8日，世界客属第十四届恳亲大会在台北市举行。大会由台北世界客属总会主办，来自世界各地33个客属团体的578位代表和中国台湾30个客属团体的948位代表参加。本届大会主要活动有“欢迎酒会”“艺文展览”“专题研讨”“客家之夜”等。

大会决定下届世界客属恳亲大会在马来西亚吉隆坡举行，并确认了上届主席团会议作出的世界客属第十六届恳亲大会在中国福建举办的决议。广东梅州和福建龙岩共同组团参加了这次大会。

●第十五届

举办时间：1999年 举办地：马来西亚吉隆坡

1999年11月4日至7日，世界客属第十五届恳亲大会在马来西亚首都吉隆坡举行。大会由马来西亚客家工会联合会主办，来自世界各地42个客属团体的2000余位代表参加。

本届大会主要活动有“马来西亚客家书画艺术展”“客家山歌演唱会”“第五届国际客家学研讨会”“客家乡情报告会”和“如何加强客属乡贤及乡情的联系与交流”专题讨论等。中国福建“闽西客家联谊会”在本届大会上正式接过了主办下届大会的会旗。（洛报融媒·洛阳网记者 戚帅华）