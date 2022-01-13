洛宁县发放创建“五星”支部“口袋书” 提升党员群众创建积极性

“有了这‘口袋书’，不仅村干部对‘五星’支部创建的认识越来越深，村里党员群众的积极性也都普遍提高了。”11日，洛宁县小界乡苇山村党支部书记张继成手拿“口袋书”高兴地说。

在小界乡党建游园内，党员群众热烈讨论“五星”支部创建

“有了这‘口袋书’，不仅村干部对‘五星’支部创建的认识越来越深，村里党员群众的积极性也都普遍提高了。”11日，洛宁县小界乡苇山村党支部书记张继成手拿“口袋书”高兴地说。

为进一步宣传“五星”支部创建，发动群众积极参与“五星”支部创建，近日洛宁县编印《洛宁县创建“五星”支部“口袋书”》。“口袋书”内容包含“五星”支部创建是什么、干什么、怎么干、怎么评、怎么奖，并把如何创星加以浓缩提炼成“五星”支部创建“七字歌”，内容精炼翔实、通俗易懂、朗朗上口。

为确保“口袋书”发放到每一户群众手中，洛宁县发动县乡村三级党员干部，通过线下和线上相结合的方式，同步发放“口袋书”，提高群众知晓度、支持度、参与度。县直各机关企事业单位结合“双联双建”(即支部联支部、党员联农户，创建“五星”支部、建设平安乡村)，由联建联络长带领联建团队分赴联建村入户发放“口袋书”，宣传创建政策；乡镇领导干部落实领导干部普遍直接联系群众制度，到联系户家中宣讲创建精神，群众对照“口袋书”加深理解；结合干部包片、党员联户机制，村内党员将“口袋书”发放到每一户在家群众手中，面对面收集群众意见建议。同时，该县利用微信公众号，制作电子版“口袋书”，各村党员干部在各村群众微信群、村民小组群向在外群众推送电子版“口袋书”。目前，该县线下发放口袋书4.6万册、线上推送覆盖群众30.3万人，实现宣传发放多层次、群众参与全覆盖。

小小的“口袋书”在基层干部、党员群众中引起广泛的关注和传阅，营造了浓厚的创建氛围。洛宁县相关负责人表示，“口袋书”虽小，却发挥着大作用。它易于携带、方便翻阅，使“五星”支部创建真正走村入户，推动“五星”支部创建取得扎实成效。(洛报融媒·洛阳网记者 孙小蕊 金曦 通讯员 张金成 文/图)