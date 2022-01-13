宾阳中洞：融汇东西文化精华，见证北魏政治风云

精美的莲花藻井，蜚声中外的《帝后礼佛图》，气势磅礴的造像……昨日上午，由龙门石窟研究院与云冈研究院联合推出的“云上龙门牵手云冈”大型直播活动在龙门石窟宾阳中洞举行。

高俊苹（左）在讲解宾阳中洞

精美的莲花藻井，蜚声中外的《帝后礼佛图》，气势磅礴的造像……昨日上午，由龙门石窟研究院与云冈研究院联合推出的“云上龙门牵手云冈”大型直播活动在龙门石窟宾阳中洞举行。通过龙门石窟研究院信息资料中心主任高俊苹的精彩讲解，这座融汇东西文化精华、见证北魏政治风云的洞窟，其魅力完整地呈现在观众眼前。

宾阳洞，原名灵岩寺，宾阳洞的名称大约始于明代。宾阳三洞包括宾阳中洞和两侧的南北二洞，三洞共用统一的外崖面和窟前地坪，是统一规划开凿的工程。

“如果说奉先寺大卢舍那像龛是大唐盛世的一号国家工程，那么宾阳三洞毫无疑问是北魏迁都洛阳后的一号国家工程。”高俊苹说，宾阳三洞是中国正史中唯一明确记载了开凿过程的洞窟，《魏书·释老志》对这一组洞窟的开凿过程及主持者有非常详细的描述。根据记载，宾阳三洞刚开始建造时，设计规模极其庞大，后因龙门石窟岩体强度大、硬度高，开凿起来非常费劲，且北魏王朝陷入动荡，故仅完成了宾阳中洞的开凿。

“可以说宾阳洞的开凿，与北魏后期那段跌宕起伏的历史风云是紧密交织在一起的。宾阳中洞见证了北魏迁都洛阳后的兴盛与衰落。”高俊苹说。

高俊苹介绍，宾阳中洞窟顶的莲花藻井已“绽放”1500余年，部分彩绘已经斑驳，且因浮雕的表面存在裂隙、溶蚀、空鼓、微生物等多种病害，其轮廓已经不甚清晰。保护人员通过数字化综合研究，对窟顶进行了彩绘复原，以平面二维的形式，再现了宾阳中洞彩绘艺术的魅力。环绕莲花周围的是八身伎乐飞天，其手持多种乐器，不仅反映了北魏宫廷多姿多彩的音乐文化，还为中国古代乐器研究提供了非常重要的图像资料。

著名的《帝后礼佛图》就位于宾阳中洞。高俊苹说，《帝后礼佛图》分别刻画了北魏孝文帝、文昭皇后带领文武百官列队礼佛的宏大场景，是我国古代历史上最早的帝王、皇后礼佛图。非常可惜的是，它们都曾被盗凿破坏。

近年来，龙门石窟研究院联合西安交通大学造型艺术中心、芝加哥大学东亚艺术中心共同开展了包括《帝后礼佛图》在内的离散文物数字保护项目，旨在收集文物的三维数据信息并进行虚拟复原研究展示。

直播现场，高俊苹展示了通过3D打印技术虚拟复原的“袖珍版”《帝后礼佛图》，她说，这件科技展品是通过对多家机构研究数据的聚合整理而虚拟复原的，应当是目前最接近该文物原貌的等比例缩小版。（洛报融媒·洛阳网记者 梁笑宇 文/图）