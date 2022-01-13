洛阳13岁女孩用两年零花钱为姥姥买乒乓球台

“扣杀，漂亮……”近日，在西工区中州中路257号院(原工贸家属院)，70岁的和平先与小区居民汤建挥着乒乓球拍玩得津津有味。

卢奕轩（左二）和表妹陪姥姥打乒乓球

“扣杀，漂亮……”近日，在西工区中州中路257号院(原工贸家属院)，70岁的和平先与小区居民汤建挥着乒乓球拍玩得津津有味。面积不大的小区空地上，一张崭新的乒乓球台分外抢眼。

“球台是和平先大姐的外孙女卢奕轩买的。小姑娘特别有孝心！”提起乒乓球台的来历，63岁的汤建赞不绝口。

今年13岁的卢奕轩是洛阳市第二外国语学校初一学生，父母平时工作忙，她自幼跟着姥姥和平先长大，跟老人也最亲。

“上幼儿园大班的时候，姥姥骑着电动车来接我。因为雪天路滑，姥姥摔了一跤，在幼儿园门口见到我的时候，她身上一片片的雪泥都没来得及擦，裤腿还一直往下滴水……”卢奕轩对小时候的这件事儿还记得很清楚。

2018年夏天，卢奕轩一路过关斩将，晋级全国青少年朗诵大赛总决赛。可在动身参赛的前夕，妈妈突发腰椎间盘突出症，只能卧床休息，这让卢奕轩一度打起退堂鼓。“别急，姥姥陪你去北京，咱绝不放弃！”于是，腿脚不好的和平先一瘸一拐地陪着卢奕轩搭火车、倒公交，如期赶到赛场。在姥姥的支持下，卢奕轩放手一搏，获得总决赛一等奖。

“姥姥对我倾其所有，如今我长大了，要力所能及回报她。”卢奕轩说。和平先年轻时就爱打乒乓球，前些年为了打球经常跑两三公里远，还要排一个小时长队。于是在2020年年初，卢奕轩萌生了买个球台送给姥姥的想法。

这个想法立刻获得了妈妈的支持：“你要通过自己的努力，这样的孝心才够真诚、够珍贵。”母女俩在网上选了一款价格近1000元的球台，卢奕轩制订了攒钱计划，从每月的零花钱和年底的压岁钱里挤出一部分存起来。为此，她省吃俭用，连最爱喝的冰茶都舍不得买了。

今年4月初，卢奕轩用攒了两年多的钱购买了球台，送到了姥姥住的小区。

4月9日，当球台从货车卸下时，小区沸腾了。“这是小区第一件健身器材，实用还不占地方。”80岁的小区居民王书阁说，大家七手八脚把球台搬进空地安装好。

“宝宝长大了……”面对这份惊喜，和平先激动得合不拢嘴，她一遍遍抚摸着光滑平整的台面，两行泪水从眼角滑落。

“小姑娘很早就懂事，知道感恩。”在92岁的小区居民鲍之桂眼中，卢奕轩买球台的举动并不意外。2019年冬天，和平先因为腿部骨折住院，10岁的卢奕轩每天放学给姥姥喂饭、清理便盆、擦拭身体，晚上还陪护在病房。那段时间，为了照顾患有糖尿病的姥姥，卢奕轩还跟着当军医的爸爸学会了量血压、测血糖、注射胰岛素。

“这张新球台方便了我们老年人就近锻炼，每天来打球健身的人络绎不绝，大家格外爱惜。”汤建说，他们还组建了管理小组，每天定时擦拭球台，视天气情况给球台穿上“雨衣”，免遭日晒雨淋……他说，这么做，不仅为了延长球台的寿命，更是为了珍惜孩子的一片孝心。（洛报融媒·洛阳网记者 孟山 文/图）