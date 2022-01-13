“山东女护士”在洛阳白云山救助晕倒游客 景区决定：今年全山东人免门票！

这两天，山东女护士贺爱红在洛阳白云山景区救助晕倒游客，景区决定对山东人免门票的事，引起众多关注。

这两天，山东女护士贺爱红在洛阳白云山景区救助晕倒游客，景区决定对山东人免门票的事，引起众多关注。“作为一名医务工作者，尊老爱幼、救死扶伤是我应该做的。”昨日，贺爱红在接受记者采访时表示。

事情要从7月10日说起。当日10时30分左右，山东菏泽市第三人民医院护士贺爱红在洛阳白云山景区玉皇顶索道站附近游览时，有一名老年游客晕倒，她立即上前施救，最终该游客转危为安。

贺爱红介绍，当日她和朋友一起自驾游到达洛阳白云山景区，当时气温较高，上山后，她准备去凉亭休息，遇到一位晕倒的老人，老人身上全是呕吐物。

“老人很瘦，脸色苍白，可能是因为天气热，她有些中暑了。”贺爱红说，看到老人的情况不好，她就赶紧冲上前去，说自己是护士，让老人的女儿听她指挥。

贺爱红帮忙将老人搀扶到阴凉处，让老人平躺后了解其基本情况，贺爱红发现老人的脉搏虚弱，判断老人有些低血压。

“晕倒的老人今年78岁，她女儿拨打了120电话，但因医护人员上山需要时间，所有人都非常焦急。”贺爱红马上对老人进行了救治，把自己随身带着的急救药物给老人服下，又安排老人的女儿买来含糖饮料，让老人喝下补充能量。

约10分钟后，景区的医务人员来到山上，经测量血压发现老人的血压偏低。这时，贺爱红拿出急救箱里的藿香正气水，让老人服下。又休息了10分钟，老人的身体逐渐恢复。

老人和家人一直给贺爱红道谢，贺爱红说这是她应当做的。贺爱红看到老人坐车平安驶离后才放下心来。

贺爱红说，后来，景区的负责人非常感谢，一个劲儿地说给她免全部门票和食宿费用，邀请她再住两天。不过，她当时已经游览完毕，就驾车返程了。没想到过了短短几个小时，景区专门发了一个公告，不但给她免票，还要给山东人免票。

“贺爱红护士在危急时刻解人之危、救人之急，树立了见义勇为的榜样。洛阳白云山景区决定对贺爱红护士终身免门票和景区内部交通票、索道票(含玉皇顶、九龙、白龙索道)。

为了表示对菏泽市第三人民医院贺爱红护士及山东人民的感谢，共同弘扬社会正能量，让更多的人在危难之际能得到来自身边陌生人的帮助，洛阳白云山决定自即日起至2022年12月31日，山东人民凭身份证游览白云山景区免门票，索道半价！”

据了解，贺爱红今年52岁，当护士已经33年。她的父母也是医务人员，她从小受的教育就是尊老爱幼、救死扶伤。“助人为乐是一种习惯，以后再遇到需要帮助的事儿，我还会毫不犹豫地去做！”贺爱红说。（洛报融媒·洛阳网记者 余子愚 邱明 通讯员 崔胜杰）