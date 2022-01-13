面包车侧翻到玉米地 洛阳公交车司机出手救援

昨日，记者从市公交集团得知一件事儿：几天前，一辆面包车发生侧翻，42岁的86路公交车司机梁延伟发现后第一时间施救，帮被困女子脱困。

昨日，记者从市公交集团得知一件事儿：几天前，一辆面包车发生侧翻，42岁的86路公交车司机梁延伟发现后第一时间施救，帮被困女子脱困。

记者联系梁延伟得知，7日11时左右，在洛龙区相公庄一个丁字路口附近，当时，梁延伟正准备驾驶86路公交车驶出该地公交停车场，突然，一辆面包车自北向南疾驰而来，在丁字路口向东拐弯侧翻到路旁玉米地。

“事故现场离我停车的地方约50米。”梁延伟说，他边报警边跑去查看，车内只有一名女子，人被困驾驶座上。这时，一名过路的热心人也赶到了现场，于是，俩人爬上面包车，打开副驾驶车门将女子救出，好在她并无大碍。

随后，梁延伟让同事帮忙带女子到停车场办公室休息，最后，她向该同事致谢后自行离开。(洛报融媒·洛阳网记者 赵硕 通讯员 赵承)