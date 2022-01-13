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洛阳今日阴天有分散性阵雨 气温23℃到27℃
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻 > 洛阳天气  来源: 洛阳网 2022.07.13 08:07

　　昨天，我市清凉天气继续。今天，我省东部、东南部将出现高温“桑拿天”，其他地区继续阴雨加清凉。

　　近几天我省的天气舞台背后的推手就是著名的“西太平洋副热带高压”(简称副高)，它是一个在太平洋上空的永久性高压环流系统，冬天，副高蜷缩成一团，强度和范围都会减小。夏天，它会变得更加雄壮有力，“圈地”范围甚至可以占整个北半球的1/5至1/4。它的强弱、进退，同我国东部的天气及旱涝等关系极其密切，是下半年我们在天气预报中需要着重分析研究的天气系统之一。

　　气象专家介绍，副高“身躯”庞大，它所控制的区域，盛行下沉气流，一般风力较小，天气晴朗，高温炎热。在副高的西部到北部边缘地区则会形成一条暖湿气流输送带，与自北而下的冷空气相遇，容易产生强降水。

　　洛阳市气象台根据气象资料分析，未来几天受副高摆动影响，我市多分散性阵雨或雷阵雨，局部地区伴有短时强降水、雷暴大风等强对流天气。具体预报如下。

　　今天：阴天有分散性阵雨，偏北地区有中雨，局地有大雨或暴雨并伴有短时强降水、雷暴大风等强对流天气，偏东风3级，气温23℃到27℃。

　　明天：阴天转多云有分散性阵雨，偏东风3级，气温24℃到33℃。

　　15日(周五)：多云到阴天，夜里转阵雨或雷阵雨，气温26℃到32℃。

　　16日(周六)：阴天有分布不均匀的阵雨或雷阵雨，气温24℃到28℃。

　　17日(周日)：阴天间多云，气温24℃到32℃。(洛报融媒·洛阳网记者 张喜逢 通讯员 郭铭博)
[ 责任编辑：潘亮 ]
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