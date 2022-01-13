传播迅速！河南已有三地市疫情存在关联 洛阳疾控再发紧急提醒

12日，记者从洛阳市疾控中心获悉，近日，郑州、平顶山新发疫情均与驻马店泌阳有关。除上述城市外，同样紧邻洛阳的南阳也发现疫情，目前洛阳的疫情输入风险较大。为此，洛阳市疾控中心发布重要提醒。

12日，记者从洛阳市疾控中心获悉，近日，郑州、平顶山新发疫情均与驻马店泌阳有关。除上述城市外，同样紧邻洛阳的南阳也发现疫情，目前洛阳的疫情输入风险较大。为此，洛阳市疾控中心发布重要提醒。

洛阳市疾控中心传染病预防控制专家朱鑫说，目前，上海、安徽宿州泗县、江苏无锡、江苏徐州以及我省的驻马店泌阳等5个地区，疫情增长迅速且来源不明，传播风险很高。以省内为例，短短几天时间多地报告阳性感染者。郑州及平顶山报告的病例，均已证明和驻马店泌阳的疫情存在关联。而驻马店泌阳在7月11日0-24时，新增本土确诊病例6例、本土无症状感染者62例，较前一天增加数倍。而在12日当天，驻马店市中心城区发现2例初筛阳性感染者，均有泌阳县旅居史，该市遂紧急对市中心城区实施3天临时管控措施。

“驻马店泌阳等疫情增长迅速且来源不明的城市，让当地周边低风险地区同样存在一定风险，故而对于这些城市的来返洛人员，我们建议要重点配合并落实好我市的各项防控举措，尤其是报备及核酸检测。”朱鑫说，郑州、南阳等地新出现的疫情，均是在主动核酸检测中及时发现，这也说明核酸检测对于及时发现和有效阻断疫情有重要意义。

为此，洛阳市疾控中心发布重要提醒：

●主动报备。7月6日以来，有上海市、江苏省无锡市、徐州市和安徽省宿州市泗县、驻马店市中心城区或泌阳县旅居史来(返)洛人员，请立即向居住地所属社区(村)、工作单位或居住宾馆报告，并配合落实核酸检测、医学观察等疫情防控措施。

●严格落实“三天两检”。近7日内有低风险区(中高风险区所在县、市、区、盟的其他地区)旅居史的来(返)洛人员，请立即向目的地社区(村)、单位、酒店报备，严格落实“三天两检”，并做好健康监测。

●非必要不前往疫情发生地。广大市民密切关注疫情及中高风险地区信息，非必要不前往中高风险地区，非必要不前往发生疫情的地区。

●积极开展健康监测。关注个人和家人的身体健康状况，一旦出现发热、咳嗽、咽痛、乏力、嗅(味)觉减退、腹泻等症状，请及时佩戴口罩前往就近的医院发热门诊就诊和排查，并如实告知个人旅居史、活动史和接触史，就医途中避免乘坐公共交通工具。

●主动接种新冠疫苗。请3岁以上无接种禁忌的人员，尤其是60岁以上老年人，尽快完成新冠疫苗全程接种。符合加强针接种条件的人员，尽可能进行1剂次同源或序贯加强免疫接种。

●严格遵守防疫规定。请广大市民严格遵守我市常态化疫情防控措施，进入商场、超市、酒店、影剧院、地铁、机场等公共场所时，科学佩戴口罩，主动扫码入内，配合“场所码”扫码核验。（洛报融媒·洛阳网记者 王博东 通讯员 梁秀梅）