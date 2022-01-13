【快讯】打造“千亿强区、首创之区、品质涧西”——洛阳市产业发展观摩看涧西

12日下午，洛阳市产业发展观摩活动“都市核心区观摩组”来到涧西区，实地观摩洛轴LYC新能源配套用高端轴承智能化技术改造项目、东旭氢能电机及高端装备产业园项目、周山创新创业街区(示范段)及双创会客厅项目、锐创高端发泡涂胶设备等智能机器人建设项目等。
12日下午，洛阳市产业发展观摩活动“都市核心区观摩组”来到涧西区，实地观摩洛轴LYC新能源配套用高端轴承智能化技术改造项目、东旭氢能电机及高端装备产业园项目、周山创新创业街区(示范段)及双创会客厅项目、锐创高端发泡涂胶设备等智能机器人建设项目等。
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