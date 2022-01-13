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洛龙区开展技能培训35838人次 提前超额完成年度目标任务
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.07.12 19:29

　　近日，洛阳市洛龙区商屯社区电工培训班结业，经过72个课时的培训，32名居民通过考试并取得电工初级证书。

　　“社区征求大家意见时我报了电工班，没想到真开起来了，还请来技工学校的老师讲课。”当天，36岁的高营利顺利通过考试，作为培训班上少有的女学员，她的成绩一点儿都不输同班的男学员。“谁说只有男的才能当电工，女的一样能行！”高营利打小爱鼓捣各种电器，还在卖场里当过几年家电销售员，不久前社区举办技能培训班，动员大家报名时，她毫不犹豫选了电工班。

　　龙门街道办事处有关负责人介绍，在推进人人持证工作中，办事处充分征求群众意见，根据大家的意愿确定培训项目，此次电工培训班就是居民投票的结果。这不，开班公告刚发出去名额就已报满，26天的培训几乎无人请假。

　　“课程设置充分考虑大家的就业需求，侧重民用电操作，便于他们灵活就业。”洛阳机车高级技工学校培训中心主任胡秀军说，考虑到大家白天要工作，学校特意把培训放在晚上，并把课堂搬进小区。这次取得电工初级证书的32名学员，不管是去装修公司还是到企业，都能找到合适的工作。

　　群众点单，政府“上菜”。洛龙区人社局负责人介绍，为让群众真正通过培训实现技能增收，洛龙区畅通线上线下报名渠道，建立开班前问卷调查制度，围绕培训意愿、培训项目、就业意向等内容充分征求群众意见，开展点单式、订单式培训。此外，还与洛阳职业技术学院合作，共建洛阳市首个社区教育培训学院，针对群众需求，选派优秀教师进社区开展职业教育和技能培训。

　　根据“人人持证、技能洛阳”建设工作部署，今年洛龙区要完成各类技能培训31000人次，新增技能人才18000人，新增高技能人才8000人的目标任务。截至目前，该区已提前超额完成。其中，开展各类技能培训35838人次，完成年度目标任务的116%；21643人取得职业技能证书，完成年度目标任务的120%，10339人取得高级以上职业技能等级证书，完成年度目标任务的129%。(洛报融媒·洛阳网记者 牛鹏远 通讯员 梁伟 文/图)
[ 责任编辑：席倩倩 ]
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