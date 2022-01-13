2022洛阳文旅新潮向之十佳露营地评选结果出炉

近日，由市文广旅局和洛阳日报社联合主办的2022洛阳文旅新潮向之十佳露营地评选结果出炉，10家露营地榜上有名。

近日，由市文广旅局和洛阳日报社联合主办的2022洛阳文旅新潮向之十佳露营地评选结果出炉，10家露营地榜上有名。 近日，由市文广旅局和洛阳日报社联合主办的2022洛阳文旅新潮向之十佳露营地评选结果出炉，10家露营地榜上有名。 本次评选活动采取网络评选和专家评审相结合的方式进行，旨在聚焦文旅产业发展新风口，进一步培育壮大洛阳文旅消费新业态，推动“洛阳人游洛阳”。据统计，全市33家露营地报名参与了此次评选，近10万人次参与了网络投票，累计投票总数达80多万票，活动访问量达220多万。网络投票结束后，专家评审组参照洛阳十佳露营地评选标准，以景观体验、配套设施、服务管理、环境保护、应急管理、传播影响力六个维度为基础，对参评单位进行了评审。 最终，根据网络投票和专家评审结果，10家露营地从33家露营地中脱颖而出，获评洛阳十佳露营地称号： 嶕峣春溪露营地 洛阳伏牛山滑雪度假乐园——伏牛山清凉界 隋唐城遗址植物园露营地 万安山露营小镇 山水隐庐·水云涧微度假综合体——星空露营地 伊川建业绿色基地星空里·房车帐篷露营地 Sunny Sisters·阳光姐妹淘帐篷露营地 觅野仙踪露营地 王莽梅谷丛林露营基地 鹰嘴山TIPPI CAMP露营地 (洛报融媒·洛阳网记者戚帅华文/图)