洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

2022洛阳文旅新潮向之十佳露营地评选结果出炉
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.07.12 18:29

　　近日，由市文广旅局和洛阳日报社联合主办的2022洛阳文旅新潮向之十佳露营地评选结果出炉，10家露营地榜上有名。

　　本次评选活动采取网络评选和专家评审相结合的方式进行，旨在聚焦文旅产业发展新风口，进一步培育壮大洛阳文旅消费新业态，推动“洛阳人游洛阳”。据统计，全市33家露营地报名参与了此次评选，近10万人次参与了网络投票，累计投票总数达80多万票，活动访问量达220多万。网络投票结束后，专家评审组参照洛阳十佳露营地评选标准，以景观体验、配套设施、服务管理、环境保护、应急管理、传播影响力六个维度为基础，对参评单位进行了评审。

　　最终，根据网络投票和专家评审结果，10家露营地从33家露营地中脱颖而出，获评洛阳十佳露营地称号：

　　嶕峣春溪露营地

　　洛阳伏牛山滑雪度假乐园——伏牛山清凉界

　　隋唐城遗址植物园露营地

　　万安山露营小镇

　　山水隐庐·水云涧微度假综合体——星空露营地

　　伊川建业绿色基地星空里·房车帐篷露营地

　　Sunny Sisters·阳光姐妹淘帐篷露营地

　　觅野仙踪露营地

　　王莽梅谷丛林露营基地

　　鹰嘴山TIPPI CAMP露营地 (洛报融媒·洛阳网记者戚帅华文/图)
[ 责任编辑：崔利利 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·突然胸闷 竟是甲状腺癌转移了
  • ·老人十年遭遇两次骨折 身体潜伏了“隐形杀手”
  • ·憋得肾脏伤了，抠得鼻子病了， 暖得皮肤“花”了……
    • 司马光吃过的糊卜，您不来一碗？
    司马光吃过的糊卜，您不来一碗？
    司马光吃过的糊卜，您不来一碗？
        寻味伊河渡，美食继续尝。上周，记者向您推荐了在市区难觅的粉汤，今天，向您推荐色泽鲜亮、食材丰富、美味...
  • ·一碗粉汤下肚，赶走夏日酷暑还散寒
  • ·隋唐大运河文化博物馆：热门文化新地标 沉浸互动新体验
  • ·学会这三招，拍夏日荷花
    		•
    		 
    新闻排行
  • 洛阳超百万电动自行车悬挂号牌 “护盔...
  • 【快讯】洛阳市产业发展观摩督导活动启动
  • 二里头对话三星堆，两大文化遗址有这...
  • 债务人去世后，债权人能否拿回借出去...
  • 加场！洛阳市规划展示馆飞行影院调整...
  • 徐衣显对全市安全生产工作提出要求
  • 洛阳着力打造市场化法治化国际化营商环境
  • 清凉持续！洛阳今天最高气温“2”字头
  • 铜的“身价”比铝高 货运司机竟调包
  • 往届世客会回顾：中国大陆首次举办世...
    		•
    百姓呼声
    外省低风险地区人员入洛执行什么政策？
    会盟镇到龙门高铁站直达公交车怎么撤销了
    精彩图片
    孟津区李庄村：整治人...
    多彩运动场地 精彩健身...
    高新技术研发 助力生命...
    西工区后李社区：传承...
    精彩热帖

    夏荷魅影

    今日拍荷

    遇见

    初到老君山
    /七律 夏至
    /荷色怡人
    /再别洛桥
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605