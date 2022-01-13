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洛阳启动“拓视野、抓风口、抢赛道、转动能”系列专题培训
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.07.12 17:55

　　12日，“拓视野、抓风口、抢赛道、转动能”洛阳企业家系列专题培训在清洛基地正式开班。

　　此次专题培训由洛阳市工信局牵头组织，将围绕农机装备、高端轴承、新能源电池等洛阳确定的重点产业集群，面向全市各重点企业负责人，以“专题讲座+实地参观+座谈交流”的方式，共话产业集群发展大事，通过增加企业互动，进一步明晰重点产业集群发展定位和目标。

　　通过培训，洛阳还发挥各个重点产业集群专班统筹作用，加快建立产业集群内解决企业反映问题机制，确保企业诉求第一时间掌握、第一时间研究解决，推动产业集群发展取得扎实成效。

　　企业家培训工作是洛阳持续深化“万人助万企”活动的重要抓手，通过在产业发展上“迎风而上”，在企业服务上“牵线搭桥”，进一步推动企企、校企、政企之间项目对接和资源整合，持续加速产业协同发展。

　　根据规划，今年围绕产业高质量发展、科技创新、三大改造、高成长性企业培育等重点工作，以“走出去”“请进来”相结合的方式，洛阳将力争全年培训企业家500人以上，持续提升企业家综合素质。(洛报融媒·洛阳网记者 陈曦 文/图 通讯员 来瞻)
[ 责任编辑：崔利利 ]
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