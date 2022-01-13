洛阳启动“拓视野、抓风口、抢赛道、转动能”系列专题培训

12日，“拓视野、抓风口、抢赛道、转动能”洛阳企业家系列专题培训在清洛基地正式开班。

12日，“拓视野、抓风口、抢赛道、转动能”洛阳企业家系列专题培训在清洛基地正式开班。

此次专题培训由洛阳市工信局牵头组织，将围绕农机装备、高端轴承、新能源电池等洛阳确定的重点产业集群，面向全市各重点企业负责人，以“专题讲座+实地参观+座谈交流”的方式，共话产业集群发展大事，通过增加企业互动，进一步明晰重点产业集群发展定位和目标。

通过培训，洛阳还发挥各个重点产业集群专班统筹作用，加快建立产业集群内解决企业反映问题机制，确保企业诉求第一时间掌握、第一时间研究解决，推动产业集群发展取得扎实成效。

企业家培训工作是洛阳持续深化“万人助万企”活动的重要抓手，通过在产业发展上“迎风而上”，在企业服务上“牵线搭桥”，进一步推动企企、校企、政企之间项目对接和资源整合，持续加速产业协同发展。

根据规划，今年围绕产业高质量发展、科技创新、三大改造、高成长性企业培育等重点工作，以“走出去”“请进来”相结合的方式，洛阳将力争全年培训企业家500人以上，持续提升企业家综合素质。(洛报融媒·洛阳网记者 陈曦 文/图 通讯员 来瞻)