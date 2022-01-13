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【快讯】大抓产业加快挺进千亿级——洛阳市产业发展观摩看孟津
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.07.12 17:56

　　从厚重的历史文化中款款走来，今天的孟津又站在了产业发展的“风口”。黄河两岸，高端石油化工、新材料等主导产业重大项目蓄势待发，正引领孟津加快挺进千亿级目标。

　　12日下午，洛阳市产业发展观摩督导活动“环都市区观摩组”第四站来到孟津，考察昊华特种含氟电子气体建设项目、华久氢能源氢能一体化项目、中硅高科电子信息材料转型升级项目、隆华科技新材料产业园项目等石油化工、新材料“风口”产业项目，感受孟津上下凝心聚力大抓产业的浓厚氛围和蓬勃脉动。

　　迈向新发展阶段，孟津将牢牢确立工业优先发展战略，发挥产业基础优势，集中做大做强石化产业，全力推进孟吉一体化发展，不断提升工业化水平。同时，孟津将加快开发区体制改革及整合步伐，深化“管委会+公司”管理模式和“三化三制”改革，推动开发区真正成为经济建设的主阵地、主战场、主引擎。(洛报融媒·洛阳网记者 白云飞 文/图/视频)
[ 责任编辑：崔利利 ]
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