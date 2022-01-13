新航线！从洛阳前往泉州将更方便

@洛阳人，刚刚旅发航空微信公众号发布消息，洛阳又要喜提新航线啦！洛阳至泉州新航线7月16日首航！
@洛阳人，刚刚旅发航空微信公众号发布消息，洛阳又要喜提新航线啦！洛阳至泉州新航线7月16日首航！
刚刚，旅发航空微信公众号发布消息，洛阳又要喜提新航线啦！洛阳至泉州新航线将于7月16日首航！
每周二、周六由桂林航空执飞。
航班时刻为：洛阳9：50-12：05泉州 泉州12：50-15：05洛阳
温馨提醒：
航线时刻、价格等信息以民航局批复或实际市场价格为准。受疫情影响，航空公司可能会对航班进行动态调整，旅客出行前务必与购票地或航空公司确认航班信息，合理安排出行计划，避免耽误行程。⑥
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