今晚油价又降啦！加满一箱油将少花14元

洛阳车主注意啦！刚刚，国家发改委网站发布最新消息：根据近期国际市场油价变化情况，按照现行成品油价格形成机制，自2022年7月12日24时起，国内汽、柴油价格(标准品，下同)每吨分别降低360元、345元。

洛阳车主注意啦！刚刚，国家发改委网站发布最新消息：根据近期国际市场油价变化情况，按照现行成品油价格形成机制，自2022年7月12日24时起，国内汽、柴油价格(标准品，下同)每吨分别降低360元、345元。

全国平均来看：92号汽油每升下调0.28元；95号汽油每升下调0.30元；0号柴油每升下调0.29元。本次零售限价下调后，除海南及部分多价区地区外，其余地区的92号汽油价格将全部回归至8元时代。按一般家用汽车油箱50L容量估测，加满一箱92号汽油，将少花14元。⑥