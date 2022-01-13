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洛阳将推动星级饭店与民宿融合发展 赋能乡村振兴
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.07.12 17:22

　　星级饭店、民宿定期在等级评定、人才培养等方面进行交流合作；星级饭店定期组织民宿员工开展日常接待礼仪、餐饮技能等培训……记者从12日召开的洛阳市旅游住宿业协会提质富民行动启动大会上获悉，洛阳将推动星级饭店与民宿结对合作、融合发展，助力乡村振兴。

　　作为旅游住宿业的重要组成部分，民宿的高质量发展离不开星级饭店在服务、卫生等方面的标准化管理，星级饭店转型升级也需要借鉴民宿特色化、个性化的服务意识。据了解，洛阳将以全市四星级以上酒店及栾川县部分民宿为试点，推行“1+5”合作模式(1家星级饭店与5家民宿结对合作)。

　　合作内容包括：星级饭店定期组织结对民宿员工开展标准化建设、服务流程等方面的培训；星级饭店、民宿定期组织员工在等级评定、人才培养、活动策划等方面开展交流活动；星级饭店为民宿所在地农副产品、文创产品等提供宣传、展示、销售场地；鼓励有条件的星级饭店代理经营闲置民宿，盘活民宿资源等。

　　洛阳市文广旅局相关负责人表示，洛阳将根据全市星级饭店与乡村旅游民宿发展实际，总结梳理出可复制、可推广的融合发展经验，切实推动洛阳市旅游住宿业精品化、主题化、特色化发展，推动乡村旅游提质增效，助力乡村振兴。(洛报融媒·洛阳网记者 戚帅华 文/图)
[ 责任编辑：崔利利 ]
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