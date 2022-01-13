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宜阳县返乡乡贤白俊杰：发展乡村旅游 让“村景”成“钱景”【视频】
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.07.12 17:21

　　“整个项目规划有帐篷营地、亲子乐园、窑洞民宿，现在正在紧张施工中。”12日，在洛阳市宜阳县香鹿山镇下韩村乡村旅游度假村项目现场，项目负责人白俊杰满心喜悦。

　　今年33岁的白俊杰是宜阳县香鹿山镇人，他年轻时便外出闯荡，开过餐馆、做过批发，一开始吃了不少苦头。2014年，他在接触数控行业后，便开始利用业余时间进修学习，提升个人业务能力，之后成功进入武汉一家数控企业工作。

　　在武汉工作3年后，白俊杰先后在洛阳、登封等地成立公司，开始自主创业，凭着吃苦耐劳的闯劲儿，企业发展越来越好，去年公司营收超8000万元，带动500多人就业。

　　富起来的白俊杰积极投身公益事业，先后多次为家乡捐款捐物。但在他看来，“授人以鱼不如授人以渔”。近年来，在疫情防控常态化之下，相比远距离出游，大家更希望能够利用周末、小长假或其他碎片时间就近出游，近郊游、乡村游将迎来新的机遇，也能帮助更多老乡走上致富路。“现在父母年龄大了，我也希望能回到家乡，在发展事业的同时好好陪伴家人。”白俊杰说。

　　在当地镇政府的支持下，今年年初，白俊杰投资1500万元在香鹿山镇下韩村建设乡村旅游度假村项目。他说：“下韩村紧邻县城，地理位置优越，乡村风景秀丽，非常适合发展乡村旅游。”

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[ 责任编辑：崔利利 ]
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