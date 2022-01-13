本周六，洛阳市图书馆“情系大运河”系列讲座开讲

本周六，洛阳市图书馆“情系大运河”系列讲座首场《唐宋时期洛阳段运河的漕运》即将开讲，感兴趣的读者可在线观看直播啦！

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讲座内容：

唐末五代时期，频繁的战乱、藩镇割据以及漕运官员的贪腐，运河洛阳段日益萎缩，但仍然发挥了部分漕运功能。北宋时，太祖和神宗统治时期重新疏通了洛阳段运河，尤其是宋神宗时期“导洛通汴”工程的实施，一定程度上再现了昔日运河洛阳段的繁忙景象。但由于洛阳地位的陨落、汴州开封的崛起，政治中心转移，大运河洛阳段在北宋后期逐渐退出了历史舞台。

主讲人：

张显运，洛阳师范学院历史文化学院副院长、教授，博士。河南省青年骨干教师，中国农史研究会理事，中国宋史研究会会员，黄河文化研究会常务理事，河南大学黄河文明与可持续发展研究中心兼职研究员。主要从事宋史、河洛文化的研究。独立发表学术论文50余篇，出著作3部，主持教育部人文社科基金项目2项、省级项目5项。

地点：

洛阳市图书馆一楼第一报告厅

时间：

7月16日(周六)15时开始

参加方式：

系列主题讲座同步采用线下、线上两种活动方式，线上报名已满，您可通过洛阳旅游、洛阳市图书馆视频号观看直播。(洛报融媒·洛阳网记者 李岚 文/图 通讯员 张炜)