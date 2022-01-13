【快讯】“迎风而起”强根基——洛阳市产业发展观摩看新安

作为洛阳传统工业强县，新安坐拥洛新、新安两大产业集聚区。如今，锚定实现千亿级经济总量目标，新安加快推动传统产业向风口产业转型，着力以产业发展突破做强做优县域经济。

作为洛阳传统工业强县，新安坐拥洛新、新安两大产业集聚区。如今，锚定实现千亿级经济总量目标，新安加快推动传统产业向风口产业转型，着力以产业发展突破做强做优县域经济。

12日下午，全市产业发展观摩督导活动“环都市区观摩组”第三站来到新安，探寻传统产业“迎风而起”的转型之路。

从铝锭、铝板带的“傻大笨粗”到双零箔的“高精度”，万基铝钛新材料年产12万吨高端双零箔铸轧项目，引领铝产业迈向中高端；跳出传统轴承的“白热化竞争”到抢占风电轴承的“高端市场”，上市企业新强联正加快成为风电轴承行业的引领者；热火朝天建设的北玻自动化智能化高端装备产业园项目，将打造行业领先的玻璃深加工自动化智能系统生产基地、硅巢新型绿色装配式建筑材料设备生产基地、新型节能环保风机生产基地……可以预见，随着一个个大项目、好项目落地见效，新安产业发展将加快迈向新境界。