【快讯】抓产业 谋产业 强产业——洛阳市产业发展观摩看老城

12日上午，洛阳市产业发展观摩活动“都市核心区观摩组”来到老城区。 高新技术产业蓄势启航、文旅文创产业融合发展、牡丹产业蓬勃发展、商贸物流业提档升级……这里是洛阳市老城区。 12日上午，洛阳市产业发展观摩活动“都市核心区观摩组”来到老城区，先后考察了上清宫自然文化探索公园项目、国钛防务高端军品研发配套制造项目、天心校场里文化创意产业园项目、洛邑古城一期(续建)项目等。老城区牢固树立抓产业、谋产业、强产业的鲜明导向，给大家留下深刻印象。 老城区抢抓产业发展新“风口”，加快打造“4+3”产业发展平台，着力构建“三带四区”城市发展空间新格局，高质量推进现代化老城建设。(洛报融媒·洛阳网记者 李三旺 通讯员 石智卫 文/图/视频)