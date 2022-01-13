【快讯】产业启航跑出加速度——洛阳市产业发展观摩看宜阳

12日上午，洛阳市产业发展观摩督导活动“环都市区观摩组”第二站来到宜阳。

产业是县域高质量发展的根基。当下在宜阳，悠悠洛河串连起高楼林立的宜居新城、鳞次栉比的现代厂房，展现出一幅人水和谐、跨越发展的生动画卷。

12日上午，洛阳市产业发展观摩督导活动“环都市区观摩组”第二站来到宜阳，观摩考察洛阳航空装备科创产业园、航空装备科创产业园、众悦轴承、前进智能工厂等项目。大家对宜阳坚持龙头引领，高起点高标准打造主导产业集群，力推县域经济高质量发展的生动实践印象深刻。

未来，宜阳将主动对接洛阳中心城区，以产业转型、项目建设、激发活力为突破口，聚焦航空装备、高端轴承、休闲食品等主导产业，以招商引资实现“无中生有”，以转型升级实现“有中生新”，加快构建主体功能突出、主导产业鲜明的县域经济发展新格局。(洛报融媒·洛阳网记者 白云飞 文/图/视频)