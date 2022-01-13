洛阳全民健身运动会精彩继续 16项线上比赛等您参与

记者从洛阳市体育局获悉，即日起自10月7日，全民健身运动会将举办16项线上比赛，欢迎广大健身爱好者报名参与。
记者从洛阳市体育局获悉，即日起自10月7日，全民健身运动会将举办16项线上比赛，欢迎广大健身爱好者报名参与。
洛阳市第四届全民健身运动会精彩继续。记者从洛阳市体育局获悉，即日起自10月7日，全民健身运动会将举办16项线上比赛，欢迎广大健身爱好者报名参与。
线上比赛项目
此次举办的线上比赛项目包括：足球、篮球、乒乓球、羽毛球、网球、毽球、轮滑、自行车、模型、跳绳、体育舞蹈、健步走、冰壶、健康跑、健身达人、游泳达人。
本次活动不设专业门槛和表现形式，参与人员可以录制、上传具备相关项目元素的视频内容即可；项目不限制人数，个人或者多人参赛均可。
线上参赛步骤
比赛将在线上举行，具体参赛步骤为：进入微信—视频号—选择参赛作品—参与话题“#洛阳市第四届全民健身运动会线上比赛”，同时“@云动洛阳”发表视频。
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