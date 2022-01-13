【快讯】思想破冰推动产业破局——洛阳市产业发展观摩看瀍河

12日上午，洛阳市产业发展观摩活动“都市核心区观摩组”来到瀍河区，实地观摩洛阳颐高数字科创中心、国润汽车产业园项目、氢燃料电池量产项目、洛阳中关村协同创新中心等。 如何让一个发展基础薄弱的老旧城区实现产业破局、推动蝶变升级？ 12日上午，洛阳市产业发展观摩活动“都市核心区观摩组”来到瀍河区，实地观摩洛阳颐高数字科创中心、国润汽车产业园项目、氢燃料电池量产项目、洛阳中关村协同创新中心等。 思想破冰推动产业破局。瀍河区以思想解放、能力提升激发产业发展动力活力，聚焦十大产业集群，立足自身发展现状，抢抓产业风口，确定新能源、生命健康、文旅文创三大主导产业，构建“3+X”产业结构，瞄准新能源电池、光电元器件、电子显示材料等领域，结合大数据分析创新招商方式，相继落地上海骥翀氢能、蓝海彤翔等一批优质项目。今年以来，该区共实施大产业项目44个，总投资280.8亿元。其中，省市重点项目13个，已完成投资24.51亿元。 据了解，瀍河区从5月10日至8月31日，在全区范围内集中力量开展产业发展“百日会战”，掀起新一轮项目建设热潮，努力实现产业项目新签约5个、开工3个、投产2个。(洛报融媒·洛阳网记者 李三旺 文/图/视频)