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【快讯】思想破冰推动产业破局——洛阳市产业发展观摩看瀍河
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.07.12 11:15

　　如何让一个发展基础薄弱的老旧城区实现产业破局、推动蝶变升级？

　　12日上午，洛阳市产业发展观摩活动“都市核心区观摩组”来到瀍河区，实地观摩洛阳颐高数字科创中心、国润汽车产业园项目、氢燃料电池量产项目、洛阳中关村协同创新中心等。

　　思想破冰推动产业破局。瀍河区以思想解放、能力提升激发产业发展动力活力，聚焦十大产业集群，立足自身发展现状，抢抓产业风口，确定新能源、生命健康、文旅文创三大主导产业，构建“3+X”产业结构，瞄准新能源电池、光电元器件、电子显示材料等领域，结合大数据分析创新招商方式，相继落地上海骥翀氢能、蓝海彤翔等一批优质项目。今年以来，该区共实施大产业项目44个，总投资280.8亿元。其中，省市重点项目13个，已完成投资24.51亿元。

　　据了解，瀍河区从5月10日至8月31日，在全区范围内集中力量开展产业发展“百日会战”，掀起新一轮项目建设热潮，努力实现产业项目新签约5个、开工3个、投产2个。(洛报融媒·洛阳网记者 李三旺 文/图/视频)
[ 责任编辑：唐好优 ]
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