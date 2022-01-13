网友反映开元壹号附近幼儿园较少 洛龙区教体局回复

近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖咨询：开元壹号幼儿园学位无法满足附近居民现有需求，请问将如何解决？
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近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖咨询：开元壹号幼儿园学位无法满足附近居民现有需求，请问将如何解决？
洛龙区教体局回复：开元壹号商住小区按照规定应配建三所幼儿园，目前已投入使用一所，另外两所幼儿园主体已基本建好，区政府正在督促地产方加快幼儿园建设扫尾工作并尽快移交给洛龙区人民政府，后期由政府主导举办为公办性质幼儿园。
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