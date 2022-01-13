加场！洛阳市规划展示馆飞行影院调整播放场数

11日，记者从洛阳市自然资源和规划局获悉，洛阳市规划展示馆将周末及法定节假日的飞行影院播放场数调整为每天六场(闭馆时间飞行影院不开放)，进一步满足广大市民游客参观需求。

11日，记者从洛阳市自然资源和规划局获悉，洛阳市规划展示馆将周末及法定节假日的飞行影院播放场数调整为每天六场(闭馆时间飞行影院不开放)，进一步满足广大市民游客参观需求。 11日，记者从洛阳市自然资源和规划局获悉，洛阳市规划展示馆将周末及法定节假日的飞行影院播放场数调整为每天六场(闭馆时间飞行影院不开放)，进一步满足广大市民游客参观需求。 具体开放时间如下： 周六周日及法定节假日每天安排六场，具体时间分别为： 上午：9:30，10:30，11:00； 下午：14:30，15:30，16:00。 周二至周五每天安排四场，具体时间分别为： 上午：9:30，10:30; 下午：14:30，15:30。 洛阳市规划展示馆有关负责人提醒，周一为该馆正常闭馆时间，请广大市民合理安排时间前往参观。（洛报融媒·洛阳网记者 李雅君 通讯员 郭静阁）