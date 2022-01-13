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关林路(王城大道至龙门大道段)慢车道将分片进行修补
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.07.12 17:22

　　近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖咨询：关林路(王城大道至龙门大道段)慢车道坑洼不平、下雨积水，请问有没有修补计划？

　　市城市管理局回复：您所反应的问题已收悉，情况属实，关林路(王城大道至龙门大道段)已修建将近十几年，中间因快车道病害严重，局部进行了补强，慢车道使用至今，目前慢车道坑洼不平路段发生在：

　　1：通济街至金城寨街路南快车道(崇弘公司建停车场)过重型工程车辆碾压造成，我养护单位将大面积坑槽已修复过，养护不够精细，还有未处理到位的；

　　2：兴洛西街至兴洛东街之间地铁施工范围，目前此段养护还未移交我单位；

　　3：广利街至定鼎门街路南慢车道(天鸿君邑)小区刚刚建成，慢车道有下沉和积水现象；

　　4：定鼎门街至龙门大道段南侧慢车道，金都绿科小区施工造成，目前小区已建成，慢车道有坑洼不平；

　　5：定鼎门街至龙门大道北侧慢车道，华耀城正在建设，尤其是施工路口处多次接到投诉；

　　以上问题我们已制定养护计划分批，分片进行切割修补，重新铺设沥青，预计15天内养护完成，保证市民正常通行。

　　>>>点击查看原帖
[ 责任编辑：苑曼琳 ]
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