关林路(王城大道至龙门大道段)慢车道将分片进行修补

近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖咨询：关林路(王城大道至龙门大道)段慢车道坑洼不平、下雨积水，请问有没有修补计划？

近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖咨询：关林路(王城大道至龙门大道段)慢车道坑洼不平、下雨积水，请问有没有修补计划？

市城市管理局回复：您所反应的问题已收悉，情况属实，关林路(王城大道至龙门大道段)已修建将近十几年，中间因快车道病害严重，局部进行了补强，慢车道使用至今，目前慢车道坑洼不平路段发生在：

1：通济街至金城寨街路南快车道(崇弘公司建停车场)过重型工程车辆碾压造成，我养护单位将大面积坑槽已修复过，养护不够精细，还有未处理到位的；

2：兴洛西街至兴洛东街之间地铁施工范围，目前此段养护还未移交我单位；

3：广利街至定鼎门街路南慢车道(天鸿君邑)小区刚刚建成，慢车道有下沉和积水现象；

4：定鼎门街至龙门大道段南侧慢车道，金都绿科小区施工造成，目前小区已建成，慢车道有坑洼不平；

5：定鼎门街至龙门大道北侧慢车道，华耀城正在建设，尤其是施工路口处多次接到投诉；

以上问题我们已制定养护计划分批，分片进行切割修补，重新铺设沥青，预计15天内养护完成，保证市民正常通行。

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