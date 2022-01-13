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毕业季来临，这些求职陷阱要警惕！

您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.07.12 11:23

　　又到了一年毕业季，2022届毕业生即将踏入职场。近日，洛阳市反诈骗中心发布消息提醒毕业生们，在求职就业的过程中要擦亮双眼，提高防范意识，警惕招聘陷阱！

　　陷阱一 借招聘骗取个人信息

　　骗子通过网络发布诱人的招聘小广告，骗取求职者个人信息，例如身份证号码、身份证复印件、银行卡账号、银行卡复印件、手持身份证照片、手机号码等。

　　骗到手后，就会拿来进行非法活动，例如直接盗用帐户、冒名购买黄牛票、办银行卡套现洗钱甚至专门做倒卖个人隐私的生意。

　　陷阱二 “面试交费”招工诈骗

　　一些公司在网络上发布“高薪”招聘信息，诱导求职者面试后，以“办健康证收费”“收取工装费““认证资料费”“平台审核费”等为名义收钱，并承诺交了押金即可上班。

　　但求职者交费后，骗子要么找借口不安排工作，要么人去楼空。记住，预先收费的公司不要去。

　　陷阱三 培训贷”骗局

　　近几年来，“培训贷”骗局屡见不鲜。

　　这些公司往往通过承诺提供高薪工作的方式来吸引求职者，以“培训有补贴，培训后保就业”为诱饵，引导求职者以各类方式支付培训费，最后提供粗制滥造的课程甚至直接“跑路”。

　　陷阱四 警惕网络刷单兼职

　　不法分子利用毕业大学生想“快速赚钱”的心理，以“动动手指就能赚钱”“高回报”等噱头发布兼职招聘广告，往往会先给一些“小甜头”获取信任，待求职者上钩后，再通过“业绩考核”等名义鼓励受害人垫付大额本金，最终本金、佣金双双被骗。⑥
[ 责任编辑：崔利利 ]
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