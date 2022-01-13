【快讯】特色带动产业发展迈上新台阶——洛阳市产业发展观摩看栾川

12日上午，洛阳市产业发展观摩督导活动“南部生态发展区观摩组”第一站来到栾川县。
12日上午，洛阳市产业发展观摩督导活动“南部生态发展区观摩组”第一站来到栾川县。
新材料链条持续延伸，文旅产业活力迸发，医养康养产业快速崛起……地处伏牛山腹地的栾川县抢抓风口，在绿色发展的道路上用如诗如画的景致，深刻诠释了“绿水青山就是金山银山”。
12日上午，洛阳市产业发展观摩督导活动“南部生态发展区观摩组”第一站来到栾川县，考察河南省钨钼质检中心暨栾川县公共检测中心建设项目、栾川·春风江南高端民宿集群项目、洛阳丰瑞氟业公司萤石矿综合循环利用项目、栾川县恒裕矿业有限公司500万吨/年固废综合回收利用项目等，感受独具栾川特色的高质量发展之路。
坚持“生态立县、创新活县、旅游富县、产业强县”战略，栾川县将按照“紧抓风口、沿链聚合、集群发展”思路，大力发展特色产业，打造特色优势产业集群，夯实经济高质量发展根基。(洛报融媒·洛阳网记者 李迎博 鲁博 文/图/视频)
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